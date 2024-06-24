Легкоатлетка из Воскресенска победила на первенстве Московской области

Волонтеры и представители организаций, которые доставляют гуманитарную помощь в ДНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области смогут не оплачивать проезд на платных автомобильных дорогах. Такое соглашение подписали ассоциация Добро.РФ и Государственная компания «Автодор».

Как пояснили в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области, подмосковные активисты должны подать заявку в региональный штаб «Мы вместе». Сервисом могут воспользоваться заинтересованные физические лица, общественные объединения, благотворительные, волонтерские организации.

По словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, за время действия региональной акции «Доброе дело» волонтеры и неравнодушные жители Подмосковья собрали и отправили на Донбасс более шести тысяч тонн полезного груза.

«Это непростой и кропотливый процесс на всех этапах. Все очень много трудятся и делают это абсолютно безвозмездно. Здорово, когда появляются такие меры поддержки на федеральном уровне, которые позволяют совершать еще больше добрых дел», - рассказала Швелидзе.

В ведомстве подчеркнули, что в Подмосковье во всех городских округах открыт 81 пункт сбора гуманитарной помощи.

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