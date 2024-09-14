Легкоатлетический забег в память военкоров стартовал в Балашихе

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Помимо этого, все желающие смогут посетить музыкальные фестивали, творческие мастер-классы, ярмарку и литературные встречи. В 16:00 на территории «Фабрики 1830» на Советской улице пройдет большой концерт, а также игра в лазертаг и иммерсивный спектакль.

Ранее сегодня состоялось торжественное открытие мурала в честь погибшего в зоне СВО военкора Семена Еремина.

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