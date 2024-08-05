Легкоатлет Александр Дроздов из Чехова стал призером областного чемпионата

Чеховские легкоатлеты успешно выступили на чемпионате Подмосковья, который проходил на центральном стадионе наукограда Жуковский. Участие в турнире приняли 200 спортсменов из разных муниципалитетов региона. Воспитанники спортивной школы «Витязь» имени Васильева Андрей и Александр Дроздовы представляли на состязаниях городской округ Чехов.

Оба спортсмена выступили в беге на пять тысяч метров. Александр Дроздов занял 2-е место. К чемпионату его подготовили тренеры Александр и Наталья Пятаевы.

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