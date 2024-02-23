Легенды российского хоккея сразятся со сборной Климовска в Подольске 26 февраля

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Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, тренировать легенд российского спорта вот уже третий сезон подряд будет олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Александр Якушев.

Уже по доброй традиции прокомментирует игру для болельщиков спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.

Перед началом игры, в 18:00 для всех желающих профессиональные хоккеисты проведут мастер-класс, а в 19:00 начнется матч.

Мероприятие пройдет в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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