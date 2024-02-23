23 февраля 2024, 16:50

Легенды российского хоккея сразятся со сборной Климовска в Подольске 26 февраля

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Шестой матч звездной сборной «Легенды хоккея» с любительской командой жителей Подмосковья состоится 26 февраля в Подольске. Соперниками сборной Климовска станут известные хоккеисты — Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский и другие.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, тренировать легенд российского спорта вот уже третий сезон подряд будет олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Александр Якушев.

Уже по доброй традиции прокомментирует игру для болельщиков спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.

Перед началом игры, в 18:00 для всех желающих профессиональные хоккеисты проведут мастер-класс, а в 19:00 начнется матч.

Мероприятие пройдет в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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23 февраля 2024, 17:03
Прокуратура Московской области не выявила нарушений в ходе проверки дворца спорта в Видном
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Представители Прокуратуры Московской области совместно с представителями МЧС и санэпидемстанции провели внезапную проверку во дворце спорта Видного. Сотрудники ведомств осмотрели помещения и ознакомились с планом эвакуации.

Специалисты провели тренировочную эвакуацию - посетители и работники дворца организованно и без паники покинули помещение.

По словам директора дворца спорта Александра Дмитрашко, помимо внезапных прокурорских проверок, сотрудники дворца регулярно проверяют здание в целях обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности.

Результатам проверки сотрудники ведомств остались довольны, а незначительные нарушения устранят в кратчайшие сроки.

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Видное
23 февраля 2024, 16:18
Более 900 предложений опубликовали на ярмарке вакансий в Долгопрудном
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Масштабная ярмарка вакансий прошла в Долгопрудном. Более 40 городских предприятий представили свои предложения о работе, среди которых и компания АО «НИОПИК», занимающаяся производством химической продукции с 1931 года.

По словам начальника по работе с персоналом компании АО «НИОПИК» Евгении Сизинцевой, более десяти департаментов предприятия нуждаются в новых сотрудниках.

«Сегодня у нас новый молодой генеральный директор Антонина Мельниченко, новая амбициозная команда, и мы нуждаемся в новых кадрах. Сейчас мы ищем химиков, химиков-аналитиков, химиков-синтетиков, химиков-разработчиков, производственный персонал», - рассказала Сизинцева.

Также она отметила, что специалисты с экономическим образованием могут работать в бухгалтерии, отделе закупок или в финансово-аналитическом отделе. Кроме того, компания АО «НИОПИК» активно сотрудничает с молодежью и студентами профильных вузов, предоставляя им стажировки на предприятии.

Всего на ярмарке вакансий соискателям представили более 900 предложений о работе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Бизнес Долгопрудный
23 февраля 2024, 15:54
Подмосковная делегация возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Пресс-служба Мособлдумы
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Делегация Московской области во главе с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым в День защитника Отечества возложила цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. В мероприятии приняли участие бойцы СВО, воспитанники кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза Покрышкина, молодогвардейцы и юнармейцы.

По словам Игоря Брынцалова, этот праздник имеет огромное значение именно сейчас, когда наша страна проходит серьезные испытания.

«Мы как никогда осознаем огромную роль тех мужественных людей, которые охраняют нашу мирную жизнь, самоотверженно сражаясь с неонацизмом в зоне специальной военной операции», - заявил председатель Брынцалов.

Он отметил, что сейчас военные в зоне СВО продолжают дело своих дедов и прадедов.

«Мы восхищаемся боевой мощью современной армии России. Несокрушимой силой наших воинов», - добавил Брынцалов.

Возложив венки к мемориалу, участники делегации почтили память павших воинов минутой молчания.

Ранее в Telegram-канале Андрей Воробьев отметил, что День защитника Отечества приобрел для всех новые смыслы - в последние два года стало ясно, «как много настоящих героев вокруг».

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Праздники 23 февраля
23 февраля 2024, 15:47
Тренировку по вольной борьбе в честь 23 Февраля провели для юных жителей Химок
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В преддверии празднования Дня защитника Отечества, школа № 31 городского округа Химки стала местом проведения открытой тренировки по вольной борьбе. Мероприятие было организовано для детей из многодетных и малообеспеченных семей и прошло под руководством известного мастера спорта международного класса Альберта Хачатаряна.

Инициативу реализовали при поддержке партии «Единая Россия» в рамках социального проекта «Старший брат».

«В нашей стране - это уже традиция проводить спортивные мероприятия ко Дню защитника Отечества. Они позволяют воспитывать у подрастающего поколения смелость, решительность, чувство товарищества, уверенность в своих силах и настойчивость в преодолении препятствий», - отметил муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

Проект «Старший брат», запущенный в Московской области в 2016 году, направлен на социализацию подростков из неблагополучных семей. Он предлагает разнообразные мероприятия для досуга и занятий спортом, а также приобщает ребят к здоровому образу жизни.

В рамках празднования Дня защитника Отечества в Химках запланированы различные мероприятия: от праздничных концертов до образовательных лекций об истории России. Кроме того, волонтеры посетят ветеранов Великой Отечественной войны и семьи участников специальной военной операции, чтобы лично поздравить их с праздником.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев организовал телемост с бойцами полка Московской области. Глава региона поздравил бойцов с Днем защитника Отечества.

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Спортсмены Дети Химки 23 февраля

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