«Легенды хоккея» сыграли вничью с жителями Дмитрова в финальном матче сезона

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Алексея Петрова, за три года существования проекта жители разных округов региона увидели уже более 30 увлекательных матчей.

«Проект „Выходи во двор“ стал уже историческим событием: тысячи болельщиков, десятки городов и невероятные эмоции. После игр в городах все больше мальчишек и девчонок интересуются хоккеем, приходят в спортивные секции и просто выходят во двор, чтобы „погонять“ шайбу», - рассказал Петров.

В заключительной игре сезона приняли участие олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира Василий Первухин, трехкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион СССР Вячеслав Анисин, чемпион мира и Европы Владимир Зубков, чемпион СССР Игорь Мишуков и другие прославленные хоккеисты.

Среди болельщиков за ходом игры на трибунах стадиона «Локомотив» наблюдали и участники СВО.

«Спасибо за приглашение побывать на Дмитровской земле и поучаствовать в таком замечательном матче. Хоккейный клуб „Легенды хоккея“ желает участникам СВО скорейшего выздоровления, чтобы ребята быстрее восстановились после травм и пришли в обычное русло повседневной жизни», - сказал Василий Первухин.

Комментировал матч спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.

Перед началом игры уже по доброй традиции свой мастер-класс для юных хоккеистов провел Сергей Коньков, на котором он поделился с молодыми спортсменами секретами мастерства.

Напомним, что проект «Выходи во двор» стартовал в январе 2022 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В первом сезоне легендарные хоккеисты провели 11 матчей в разных городах Подмосковья. Во втором зимнем сезоне состоялось 10 игр в девяти городских округах региона, а в третьем сезоне команда звезд хоккея провела девять матчей с жителями Истры, Коломны, Солнечногорска, Домодедово, Орехово-Зуевского, Подольска, Ленинского и Дмитровского городских округов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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