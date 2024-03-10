10 марта 2024, 18:47

«Легенды хоккея» сыграли вничью с жителями Дмитрова в финальном матче сезона

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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«Легенды хоккея» провели товарищеский матч с любительской командой Дмитровского городского округа. Финальная игра зимнего сезона проекта «Выходи во двор» завершилась со счетом 5:5.

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Алексея Петрова, за три года существования проекта жители разных округов региона увидели уже более 30 увлекательных матчей.

«Проект „Выходи во двор“ стал уже историческим событием: тысячи болельщиков, десятки городов и невероятные эмоции. После игр в городах все больше мальчишек и девчонок интересуются хоккеем, приходят в спортивные секции и просто выходят во двор, чтобы „погонять“ шайбу», - рассказал Петров.

В заключительной игре сезона приняли участие олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира Василий Первухин, трехкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион СССР Вячеслав Анисин, чемпион мира и Европы Владимир Зубков, чемпион СССР Игорь Мишуков и другие прославленные хоккеисты.

Среди болельщиков за ходом игры на трибунах стадиона «Локомотив» наблюдали и участники СВО.

«Спасибо за приглашение побывать на Дмитровской земле и поучаствовать в таком замечательном матче. Хоккейный клуб „Легенды хоккея“ желает участникам СВО скорейшего выздоровления, чтобы ребята быстрее восстановились после травм и пришли в обычное русло повседневной жизни», - сказал Василий Первухин.

Комментировал матч спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.

Перед началом игры уже по доброй традиции свой мастер-класс для юных хоккеистов провел Сергей Коньков, на котором он поделился с молодыми спортсменами секретами мастерства.

Напомним, что проект «Выходи во двор» стартовал в январе 2022 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В первом сезоне легендарные хоккеисты провели 11 матчей в разных городах Подмосковья. Во втором зимнем сезоне состоялось 10 игр в девяти городских округах региона, а в третьем сезоне команда звезд хоккея провела девять матчей с жителями Истры, Коломны, Солнечногорска, Домодедово, Орехово-Зуевского, Подольска, Ленинского и Дмитровского городских округов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Хоккей Дмитров
10 марта 2024, 17:59
Более 50 спектаклей показали на сцене драмтеатра «Наш дом» в Химках с начала года
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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С начала этого года на сцене драматического театра «Наш дом» показали более 50 спектаклей. Гостями малой и большой сцен стали около трех тысяч ценителей искусства.

Недавно на сцене химкинского драматического театра показали спектакль «Старосветские помещики». Пьеса основана на повести Николая Гоголя. В ней показана история гостеприимного дома Пульхерии Ивановны и Афанасия Ивановича. Дуэт Евгения и Ирины Крохиных в ролях стариков привлек внимание зрителей своими смешными и трогательными историями.

Спектакль собрал десятки зрителей, как из Химок, так и из других районов. В ближайшее время планируются премьеры детской сказки «Русалочка» и комедии «Шум за сценой», а также показ комедии «Калека с острова Инишмаан». Билеты можно приобрести на официальном сайте театра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Химки Театры
10 марта 2024, 17:58
Спортсменки из Химок выиграли 15 медалей на турнире по художественной гимнастике
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Химкинские спортсменки показали выдающиеся результаты на соревнованиях по художественной гимнастике «Еления winter cup». Всего участницы из Химок завоевали 15 медалей на соревнованиях.

Под руководством тренеров Екатерины Арзуманян, Натальи Белоусорой и Анжелы Назаровой гимнастки завоевали три комплекта медалей.

В групповых упражнениях среди кандидатов в мастера спорта химчанки заняли второе место в составе Полины Галкиной, Варвары Фатькиной, Ульяны Тетерник, Веры Ханиной и Виктории Максименко. Серебряные награды достались Алисе Китаевой, Дарье Гужовой, Алине Зарубиной, Маргарите Макаренко и Мирославе Шаназари. Бронзовыми призерами в категории третьего спортивного разряда стали Екатерина, Анна Бойко, Виктория Горунова, Алина Шаталина и Марианна Елизарова. Всего в соревнованиях приняли участие более 300 гимнасток.

Лидер движения общественного мнения Мариана Полякова поздравила спортсменок с победой и пожелала им новых спортивных достижений. Также в городском округе Химки прошел традиционный турнир «Маленькая фея», где химчанки выиграли 15 золотых медалей в индивидуальном многоборье и групповых упражнениях, принимая участие в соревнованиях с лучшими гимнастками спортшкол Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Спортсмены Химки
10 марта 2024, 17:22
Футбольный клуб из Химок примет «Краснодар» в матче Кубка России
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Футбольный клуб городского округа Химки встретится с командой «Краснодар» в рамках четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России. Матч пройдет на стадионе «Арена Химки» 12 марта в 18:00.

Билеты будут продаваться в кассах стадиона и на официальном сайте команды. Организаторы предусмотрели возможность бесплатного посещения матча для определенных социальных групп. Среди них дети до 17 лет, студенты, пенсионеры, многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий, военнослужащие и люди с инвалидностью. Для получения льготы необходимо предъявить соответствующий документ при покупке билета и на входе на стадион.

Отметим, что людям с инвалидностью I и II групп предоставляется специальный сектор, а также возможность оформления абонементов для себя и одного сопровождающего (для лиц с инвалидностью I группы). Для этого нужно отправить заявку по электронной почте на адрес disability@fckhimki.ru.

Четвертьфинальные матчи «Пути регионов» обещают стать захватывающими. После ответных игр команды, которые не смогут пройти дальше, продолжат свои выступления на втором этапе турнира. Тем временем победители пар получат шанс сразиться с клубами, проигравшими в четвертьфинале раунда плей-офф.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил с 8 Марта женщин из семьи Героя России, участника СВО.

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Краснодар Химки Футбол
10 марта 2024, 15:41
Воспитанники семейного центра «Раменский» отметили день рождения Юрия Гагарина
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Воспитанники семейного центра «Раменский» отметили 90-летие со дня рождения первого человека, побывавшего в космосе, летчика-космонавта, героя Советского Союза Юрия Гагарина. Талантливые ребята подготовили презентации на тему космоса.

Как рассказали в Министерстве социального развития Московской области, специалисты центра показали детям увлекательный фильм «Первый в космосе», а также прочитали «Большую книгу о вселенной».

Юный воспитанник центра Василий Герасимов представил презентацию, рассказывающую о жизни и достижениях Юрия Гагарина. Другие дети нарисовали портрет прославленного космонтавта, а также в своих работах изобразили первый полет в космос.

«Мы вдохновлялись великим подвигом Юрия Гагарина и мирозданием в целом. Пусть каждый из нас найдет в себе силы стремиться к новым горизонтам и осуществлять мечты, как сделал это великий космонавт», - рассказали специалисты семейного центра.

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Дети Космонавты Раменское

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