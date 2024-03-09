09 марта 2024, 18:19

«Легенды хоккея» обыграли любителей из Ленинского городского округа в товарищеском матче

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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«Легенды хоккея» провели товарищеский матч с любительской командой Ленинского городского округа в рамках проекта «Выходи во двор». Победа со счетом 9:5 досталась профессионалам.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, за команду звезд на лед катка Мисайловской школы № 1 вышли двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Вячеслав Буцаев и другие прославленные хоккеисты.

По словам Вячеслава Фетисова, этот матч посвятили всем женщинам в честь 8 Марта.

«Мы с радостью приезжаем каждую субботу в разные города Московской области для того, чтобы встречаться с жителями, с болельщиками. Очень важный момент - это возможность вспомнить те времена, когда мы играли. С нами всегда участвуют мальчишки, местные жители. Это место сбора, где люди могут прийти и арендовать коньки, покататься, познакомиться друг с другом», - рассказал Фетисов.

Готовил команду легендарных хоккеистов к матчу бессменный тренер, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев, а комментировал игру спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.

Перед началом матча свой мастер-класс провел Сергей Коньков, на котором он поделился с юными спортсменами секретами мастерства.

Напомним, что проект «Выходи во двор» стартовал в январе 2022 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В двух сезонах звездные хоккеисты провели уже 21 игру в разных округах Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Хоккей Ленинский округ
09 марта 2024, 17:49
Минэкологии потребовало от компании «Белок» прекращения сброса отходов в Лобне
Unsplash
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Специалисты регионального Министерства экологии проинспектировали территорию компании «Белок». Многочисленные жалобы поступали от местных жителей на необычный запах, исходящий от предприятия.

В ходе проверки эксперты обнаружили, что с территории завода идет выброс производственных отходов через специально устроенную трубу, вызывающий специфический аромат в округе. В связи с этим, предприятию выдали предупреждение о неприемлемости нарушений экологических стандартов.

Для оценки расчета размера ущерба привлекли специалистов аккредитованной лаборатории, которые провели сбор образцов отходов.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов сообщил, что результаты проверки определят необходимость компенсации за нанесенный ущерб окружающей среде.

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Лобня Заводы Экология
09 марта 2024, 15:56
Предприятие «Агрофорвард» в Воскресенске подготовили к посевному сезону на 95%
Unsplash
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Глава Воскресенска Алексей Малкин осмотрел готовность предприятия «Агрофорвард» к началу посевной кампании. По его словам, компания готова на 95% к предстоящему посевному сезону.

Глава округа с рабочим визитом посетил предприятие «Агрофорвард». Компания специализируется на выращивании семенного картофеля, зерновых культур и рапса. Он провел проверку готовности техники к посевным работам и обсудил перспективы развития предприятия.

«Агрофорвард» ежедневно отгружает около 40 тонн семенного картофеля заказчикам по всей стране, включая элитные сорта. Для улучшения условий работы на предприятии была установлена новая система очистки воздуха в сортировочном цехе, где производится семенной картофель.

Предприятие успешно реализует программу по импортозамещению. Администрация округа в настоящее время рассматривает вопрос о выделении новых земельных участков для дальнейшего развития предприятия. Алексей Малкин выразил благодарность руководству за стабильный рост и поздравил женскую часть коллектива с весенним праздником.

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Сельское хозяйство Воскресенск
09 марта 2024, 15:31
Госавтоинспекторы провели праздничную акцию «Цветочный патруль» в Луховицах
Медиасток.рф
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В Луховицах состоялась традиционная акция «Цветочный патруль». В ходе праздничного мероприятия сотрудники Госавтоинспекции поздравили женщин-водителей и вручили весенние букеты из тюльпанов.

Дорожные полицейские останавливали автомобили для проверки, однако вместо замечаний женщины получали цветы и поздравления, что вызывало у автоледи искренний восторг и радость.

В акции приняли участие сотрудники шестого батальона второго полка местного отделения Госавтоинспекции, а также глава города Сергей Тимохин, активисты «Молодой гвардии» и члены партии «Единая Россия». Всего поздравили более 50 автоледи.

«Цветочный патруль» является доброй традицией Луховиц и проводится уже более десяти лет. В ходе акции госавтоинспекторы также напоминали водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, пожелали им здоровья, счастья и весеннего настроения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил подразделениям ДПС ключи от 130 новых патрульных машин.

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Цветы Полиция Луховицы 8 Марта
09 марта 2024, 15:08
Жительницы Воскресенска получили тюльпаны к 8 Марта от главы округа Алексея Малкина
Unsplash
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Восьмого марта глава городского округа Алексей Малкин поздравил местных жительниц с праздником. Вместе с сотрудниками администрации они поздравляли прохожих женщин на улице и дарили им букеты тюльпанов.

Более 300 букетов тюльпанов подняли настроения тем, кто в этот день спешил на работу, в гости и просто прогуливался по городу.

«С заместителями посовещались и подумали, как сделать праздничное настроение, решили купить цветы и поздравить наших женщин с праздником 8 марта! Мы каждую женщину, которую встречаем, поздравляем желаем счастья, весны, улыбок», - прокомментировал глава Воскресенска Алексей Малкин.

Женщины, девушки, девочки цветам были очень рады, благодарили и желали всего хорошего в ответ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поздравлении с 8 Марта жен и матерей бойцов СВО.

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Праздники Воскресенск 8 Марта

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