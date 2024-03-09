«Легенды хоккея» обыграли любителей из Ленинского городского округа в товарищеском матче

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, за команду звезд на лед катка Мисайловской школы № 1 вышли двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Вячеслав Буцаев и другие прославленные хоккеисты.

По словам Вячеслава Фетисова, этот матч посвятили всем женщинам в честь 8 Марта.

«Мы с радостью приезжаем каждую субботу в разные города Московской области для того, чтобы встречаться с жителями, с болельщиками. Очень важный момент - это возможность вспомнить те времена, когда мы играли. С нами всегда участвуют мальчишки, местные жители. Это место сбора, где люди могут прийти и арендовать коньки, покататься, познакомиться друг с другом», - рассказал Фетисов.

Готовил команду легендарных хоккеистов к матчу бессменный тренер, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев, а комментировал игру спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.

Перед началом матча свой мастер-класс провел Сергей Коньков, на котором он поделился с юными спортсменами секретами мастерства.

Напомним, что проект «Выходи во двор» стартовал в январе 2022 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В двух сезонах звездные хоккеисты провели уже 21 игру в разных округах Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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