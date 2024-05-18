18 мая 2024, 20:20

«Легенды футбола» в Серпухове открыли летний сезон игр «Выходи во двор»

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Сезон летней серии игр «Выходи во двор» стартовал в Серпухове. Поболеть за игроков в матче-открытии на обновленный стадион «Спартак» пришли более 2,5 тысяч зрителей.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в первом матче игроки команды «Легенд футбола» - Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Евгений Алдонин, Константин Головской, Василий Иванов и Александр Филимонов выиграли у сборной жителей городского округа Серпухов со счетом 7:4.

​«Сегодня стартовал третий сезон и нам вдвойне приятно то, что начинаем мы его именно в этом прекрасном городе. Обещаю, что сделаю все возможное, чтобы у вас остались самые яркие впечатления от сегодняшнего футбольного праздника», - рассказал Аленичев.

По традиции перед стартом матча для местных юных футболистов игроки звездной команды провели мастер-классы, в которых приняли участие спортсмены из Белгородской области.

Всего в летнем сезоне команда «Легенды футбола» проведет десять матчей с командами жителей Подмосковья в рамках проекта «Выходи во двор». Встречи пройдут с мая по сентябрь 2024 года в 10 городских округах Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Серпухов Футбол
18 мая 2024, 21:26
Лесной пожар потушили 18 мая в Воскресенске
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Специалисты потушили пожар в Хорловском участковом лесничестве в четырех километрах от села Осташово городского округа Воскресенск. Возгорание площадью 200 квадратных метров обнаружил патруль с помощью системы видемониторинга.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, на место пожара экстренно прибыли семеро пожарных и четыре единицы техники. Им потребовалось три часа, чтобы ликвидировать низовое горение.

По предварительным данным, огонь вспыхнул по вине человека.

В комитете напомнили, что за действия, который привели к лесному пожару предусмотрено наказание.

Нарушители заплатят штраф: физические лица - от 15 до 60 тысяч рублей, должностные - от 30 до 110 тысяч рублей, юридические - от 100 тысяч до двух миллионов рублей. В отдельных случаях возможно лишение свободы на срок от восьми лет.

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Лесные пожары Воскресенск
18 мая 2024, 21:23
Два фельдшерских пункта отремонтируют в Коломне к августу
Unsplash
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В поселке Индустрия городского округа Коломна капитально отремонтируют фельдшерско-акушерский пункт. Здание приведут к единым стандартам, действующим на территории Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Работы стартовали в мае и строители уже завершают демонтаж. Всего на масштабную реконструкцию ФАПа отведено четыре месяца.

В процессе ремонта заменят коммуникации, окна и двери. В кабинетах появится новая мебель и оборудование, включая дефибриллятор, аппарат для ЭКГ и риноскоп. В фельдшерско-акушерском пункте пациенты смогут проконсультироваться с медицинским специалистом, сдать кровь на анализ и измерить давление.

Сейчас почти тысяча жителей поселка получают медицинскую помощь в соседнем селе Непецино.

Отметим, что в этом году запланирован капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в деревне Зарудня.

Коломна Медицина
18 мая 2024, 21:23
Подмосковный танцевальный фестиваль стартовал в Можайске
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Второй Московский областной фестиваль «Город танцует в парках» стартовал в Можайске. На сцене выступили девять творческих коллективов.

Оценивали участников заслуженный артист России, хореограф Егор Дружинин и хореограф Александр Могилев.

«Мы приехали сюда, чтобы посмотреть на местных конкурсантов и оценить их. Надеюсь, что второй сезон фестиваля станет не менее увлекательным и интересным, чем первый», - рассказал Дружинин.

Победителями фестиваля стали студия танца «ЭКШН» с номером «Дыхание внутри нас» из Рузы и коллектив «Линия танца» с номером «Шалость» из Можайска. А после конкурса перед зрителями выступили профессиональные танцоры - участники телевизионных шоу.

По словам организатора фестиваля директора автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» Ксении Васильевой, в прошлом году в конкурсах поучаствовали 35 муниципалитетов Подмосковья, а этом году на фестивале танцевальные коллективы представят 55 округов.

Завершится фестиваль гала-концертом и церемонией награждения победителей в Раменском 7 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Фестивали Можайск Парки
18 мая 2024, 21:05
Спортсмены Сергей Карякин и Екатерина Лобышева провели разминку «Марафона зарядок»
фото: Общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество»
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Обладатель Кубка ФИДЕ, чемпион мира, президент федерации шахмат Московской области, гроссмейстер Сергей Карякин и бронзовый призер в командной гонке по конькобежному спорту на зимних Олимпийских играх Екатерина Лобышева провели спортивную зарядку. Субботняя разминка по традиции прошла на главной сцене международной выставки-форума «Россия».

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, к зарядке посредством телемоста присоединились Ленинградская и Тамбовская области, а также Республика Ингушетия.

«Марафон зарядок „Здорового Отечества“ помогает в популяризации спорта и здорового образа жизни. Его проводят наши прославленные чемпионы, которые являются представителями разных видов спорта. И, безусловно, проведение зарядок и участие в них - это стремление быть бодрыми и здоровыми», - рассказала Лобышева.

Разминки с участием звезд отечественного и мирового спорта проходят каждую субботу на главной уличной сцене выставки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Россия

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