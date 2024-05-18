«Легенды футбола» в Серпухове открыли летний сезон игр «Выходи во двор»

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в первом матче игроки команды «Легенд футбола» - Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Евгений Алдонин, Константин Головской, Василий Иванов и Александр Филимонов выиграли у сборной жителей городского округа Серпухов со счетом 7:4.

​«Сегодня стартовал третий сезон и нам вдвойне приятно то, что начинаем мы его именно в этом прекрасном городе. Обещаю, что сделаю все возможное, чтобы у вас остались самые яркие впечатления от сегодняшнего футбольного праздника», - рассказал Аленичев.

По традиции перед стартом матча для местных юных футболистов игроки звездной команды провели мастер-классы, в которых приняли участие спортсмены из Белгородской области.

Всего в летнем сезоне команда «Легенды футбола» проведет десять матчей с командами жителей Подмосковья в рамках проекта «Выходи во двор». Встречи пройдут с мая по сентябрь 2024 года в 10 городских округах Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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