«Легенды футбола» сыграют с жителями Луховиц 8 июня

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Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный посетил предприятие «ВЛ Бурение» в поселке «Дома отдыха Горки». Здесь производят оборудование для работы в неблагоприятных условиях шахт и рудников.

По словам генерального директора предприятия Владимира Суворова, компания надеется получить поддержку муниципальных и региональных властей в связи с расширением производства.

«Мы производим специальное оборудование для бурения направленных скважин в подземных горных выработках шахт. Только что завершили поставки для такого крупного заказчика, как кузбасская компания СУЭК», - рассказал Суворов.

Сейчас на заводе трудятся 19 человек, руководство компании планирует в скором будущем значительно расширить штат сотрудников.

Поночевный заявил, что муниципалитет непременно окажет посильную помощь предприятию.

«Завод „ВЛ Бурение“ - очень перспективное и бурно развивающееся машиностроительное предприятие, входит в правительственный перечень отечественных компаний по импортозамещению. Будем помогать развиваться этому промышленному предприятию всеми имеющимися у муниципалитета возможностями», - заявил Поночевный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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