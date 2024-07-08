«Легенды футбола» сыграют с любителями в Дубне 13 июля

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Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в состав команды «Легенды футбола» войдут капитан - победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка УЕФА, чемпион России и Португалии Дмитрий Аленичев, а также Егор Титов, Евгений Алдонин, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов, Дмитрий Вязьмикин и Александр Филимонов.

По традиции перед игрой звезды футбола проведут разминку с юными спортсменами из местных секций и поделятся основными лайфхаками на мастер-классах.

Прокомментирует игру спортивный журналист и депутат Мособлдумы Олег Жолобов, а тренировать звездных игроков будет двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны Валерий Гладилин.

Всего в рамках третьего летнего сезона проекта «Выходи во двор» команда «Легенды футбола» проведет 10 матчей с командами жителей Подмосковья. Впереди еще четыре матча в Солнечногорске, Королеве, Пушкинском и Богородском городских округах.

Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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