29 июня 2024, 19:31

Легенды футбола победили любителей из Одинцова в матче проекта «Выходи во двор»

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Легенды футбола победили в четвертый раз в летнем сезоне проекта «Выходи во двор». Команда звезд отечественного спорта встретилась с любителями из Одинцова.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, сборная «Легенды футбола» победила со счетом 5:2.

В составе команды мастеров футбола в этот раз играли Егор Титов, Евгений Алдонин, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов, Дмитрий Вязьмикин, Дмитрий Тарасов, Александр Самедов и Александр Филимонов, капитан команды «Легенды футбола» Дмитрий Аленичев, а также победитель розыгрыша «Суперлиги Подмосковья» Евгений Шадрин.

«Мы очень счастливы находиться здесь. Спасибо огромное губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву за этот прекрасный проект „Выходи во двор“. Все начинается с детской мечты, со двора. Поэтому всем желаю успехов и удачи, и, чтобы все мечты футбольные осуществились», – сказал Алдонин.

Посмотреть на красочную игру пришли более 1000 зрителей.

«Я благодарю наших звездных футболистов за поддержку и развитие спорта в Подмосковье, а жителей за активное участие», - отметил министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов.

Следующую встречу звезды футбола проведут с любительской сборной Наро-Фоминска.

В ведомстве напомнили, что проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Футбол
29 июня 2024, 17:33
Около 100 мероприятий провели для пенсионеров из Химок в июне
Читайте нас в: Google Новости
Участники клуба «Активное долголетие» из Химок за первый летний месяц посетили около 100 мероприятий на открытом воздухе. События проходят при поддержке администрации округа.

Только в июне активные пенсионеры округа посетили занятия скандинавской ходьбой, дыхательной гимнастикой, йогой и танцами. Программу реализуют благодаря поддержке администрации Химок. Помощь оказывает и Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Химкинский». На ежедневной основе в округе организуют также экскурсии, концерты, мастер-классы и другие творческие активности.

«Для химкинских долголетов ежемесячно готовят программу мероприятий, которые позволяют разнообразить досуг и интересно провести время. Это и уличные активности, и времяпрепровождение внутри помещений. Так, химчане могут не только поиграть и в настольный теннис, и в большой бильярд, и даже научиться петь», - рассказал депутат округа Владимир Суслов.

Подробное расписание есть ознакомиться на сайте в разделе «Активности». Также его можно найти в мобильном приложении «Соцуслуги» и узнать в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Химкинский». Информацией поделятся и в клубе «Активное долголетие» по телефону: 8 495 572-65-14.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пенсионеры Химки Активное долголетие
29 июня 2024, 17:32
Авиапатрулирование лесов началось в Подмосковье из-за аномальной жары
Пресс-служба городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
Экстремально жаркую погоду ожидают в выходные в Подмосковье. В связи с этим лесопожарные формирования перевели в режим повышенной готовности. В том числе в Мытищах.

По прогнозам синоптиков, в выходные воздух в Московской области прогреется до 32 градусов. В лесах введут высокий класс пожарной опасности. В режим повышенной готовности перевели все службы комитета лесного хозяйства. Особое внимание уделят площадям, занятых лесными культурами, торфяникам, участков лесного фонда, прилегающих к СНТ и ДНТ и популярных мест среди жителей.

«На круглосуточном дежурстве находятся специалисты региональной диспетчерской службы, которые обеспечивают круглосуточный мониторинг пожарной ситуации в лесах и оперативное взаимодействие», - прокомментировал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Также введено авиационное патрулирование лесов. Вместе с тем специалисты будут совместно с территориальными органами МЧС и МВД России, органами местного самоуправления лесной охраны лично патрулировать территории. Их задача - не только выявить нарушения требований пожарной безопасности и лесного законодательства, но и провести мероприятия по недопущению возникновения природных пожаров и их распространению. Кроме того, пожарную технику рассредоточат по наиболее горимым участкам лесного фонда.

Жителей, обнаруживших возгорание, просят оперативно сообщать об этом по телефону горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00. Также звонки принимают по единому номеру 112».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Погода
29 июня 2024, 17:31
День молодежи отметили на стенде Подмосковья на выставке «Россия» на ВДНХ
Читайте нас в: Google Новости
День молодежи отметили на выставке «Россия» в 75-м павильоне ВДНХ. На стенде Московской области для гостей подготовили мастер-классы, тематические викторины с призами и другие развлечения.

По словам министра информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе, подмосковную молодежь объединяет желание расти, становиться лучше, помогать развиваться Московской области.

«Наша молодежь сильная, искренняя, талантливая, которая гордится своей страной, чтит историю и поддерживает героев настоящего. Я желаю вам не терять этот огонь, двигаться только вперед, развиваться самим на благо Родины. Помните, что мы всегда вас поддержим и поможем», - поздравила юношей и девушек Швелидзе.

На стенде Московской области активисты движения «Верное дело» из Мытищ научили гостей выставки плести маскировочные нашлемники и специальные спасательные браслеты, которые при необходимости превращаются в пятиметровую веревку. Ей можно закрепить экипировку или маскировочные сети.

А активисты Московского областного регионального отделения Российского союза сельской молодежи подготовили для посетителей стенда мастер-класс по созданию оберега для бойцов СВО в виде Чебурашки.

«В апреле я была в зоне специальной военной операции, где в госпитале ребята очень просили, чтобы в бой можно было брать вот таких замечательных Чебурашек. Нам даже присылают фотографии, как помещают Чебурашек в карман бронежилетов», - рассказала председатель Московского областного регионального отделения РССМ Алена Линовицкая.

Все сделанные свои руками игрушки волонтеры Подмосковья в рамках акции «Доброе дело» доставят в зону специальной военной операции.

Также в День молодежи наградили победителей флешмоба #СлогПобеды 2024. Участники подготовили видеоролики, в которых читали любимые стихотворения поэтов военного времени.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Молодежь ВДНХ
29 июня 2024, 17:16
День оказания бесплатной юридической помощи прошел в Мытищах
Пресс-служба городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
Жители Мытищ поучаствовали в Дне оказания бесплатной юридической помощи. К специалистам обратились с вопросом о подготовке документов для получения выплаты.

Информация, консультация и поддержка. Специалисты помогли жителям Мытищ разобраться в сложных юридических вопросах. Так, одной из семей подробно рассказали о порядке и сроках подачи заявления для получения страховой выплаты военнослужащим. Каждый пришедший получил исчерпывающие ответы и рекомендации.

«Задача нашей общественной приемной - дать возможность жителям всех возрастов решить свои вопросы и быть услышанными», - прокомментировал руководитель фракции партии «Единая Россия» Юрий Гончарук.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи «Единая Россия»

Новости по теме