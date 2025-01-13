Легендарный ресторан «Дубна» открыли после реконструкции
После реконструкции распахнул для посетителей свои двери ресторан «Дубна», куда в свое время заходили известные поэты, писатели и артисты. Сейчас заведение доступно и для массового посетителя.
В ресторане «Дубна» обедали когда-то Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Владимир Высоцкий и другие известные люди советского времени. Обновленное заведение вновь приглашает посетителей. Одним из них стал житель наукограда Игорь Вяземский.
«Едва зашел в зал, понял - обновление деликатно вписалось в прежние рамки. Можно здесь опять снять фильм „Девять дней одного года“ про физиков и лириков», - отметил он.
Помещение оформили большими мозаичными полотнами авторства Михаила Полякова. На них художник изобразил главные темы наукограда: синхрофазотрон, таблицу Менделеева, речку и лес.
«Эскизов миллион было почти», - поделился мастер.
Как рассказала директор ресторанного комплекса «Дубна» Ольга Дмитриева, помимо новых, посетителям подают и традиционные блюда заведения: классический салат «Дубна», бризоль по-дубненски, бульон с пирожком.
Ресторан работает с завтрака до ужина: с 07:30 утра до 23:00 ночи. После ремонта открыли и бар заведения с изысканной стойкой и комфортными креслами.