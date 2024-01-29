Ледовый каток в ЖК «Город набережных» открыли в Химках

Для всех посетителей организовали дискотеку, а несколько десятков юных химчан приняли участие в эстафетах и ледовых конкурсах.

«Уверена, новый каток уже стал местом притяжения не только для местных жителей. Этой зимой на территории городского округа для жителей подготовлены разнообразные развлекательные мероприятия. Каждую неделю в парках проходят тематические игры, семейные эстафеты», - отметила лидер Движения общественной поддержки в городском округе Химки Ольга Гончар.

Площадка будет работать до начала весны, пока температура не превысит отметку нуля. Каток открыт ежедневно. Вход для всех желающих свободный.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для детей.

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