29 января 2024, 15:22

Ледовый каток в ЖК «Город набережных» открыли в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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На территории жилого комплекса «Город набережных» в городском округе Химки открыли новую ледовую зону площадью 1500 квадратных метров. Для гостей нового катка подготовили интерактивную программу.

Для всех посетителей организовали дискотеку, а несколько десятков юных химчан приняли участие в эстафетах и ледовых конкурсах.

«Уверена, новый каток уже стал местом притяжения не только для местных жителей. Этой зимой на территории городского округа для жителей подготовлены разнообразные развлекательные мероприятия. Каждую неделю в парках проходят тематические игры, семейные эстафеты», - отметила лидер Движения общественной поддержки в городском округе Химки Ольга Гончар.

Площадка будет работать до начала весны, пока температура не превысит отметку нуля. Каток открыт ежедневно. Вход для всех желающих свободный.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для детей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
29 января 2024, 15:56
«Почта России» обновит 14 офисов в Подмосковье в 2024 году
«Почта России»
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«Почта России» продолжает модернизацию и строительство отделений в Московской области. В этом году на территории региона планируется обновить 14 почтовых офисов и возвести четыре современных модульных отделения.

Отделения получат новые интерьеры, обновленные фасады, мебель и современное оборудование. Они также будут оснащены «уголками здоровья». Жители Московской области смогут получать все почтовые и финансовые услуги в современном и комфортном окружении.

Кроме того, в модернизированных офисах можно будет воспользоваться сервисами портала госуслуг, в том числе подтвердить или восстановить учетную запись.

Директор макрорегиона Москва «Почты России» Сергей Бритвин рассказал, что для компании особенно важно то, чтобы каждый житель мог получить услуги высокого качества в комфортных условиях.

«Быстровозводимые почтовые отделения - хорошая альтернатива для небольших населённых пунктов», - подчеркнул Сергей Бритвин.

Новые модульные здания построят по технологии быстровозводимой конструкции, они появятся вместо устаревших зданий, где ранее располагались отделения.

В прошлом году «Почта России» отремонтировала 19 офисов в Московской области. 12 отделений обновили в рамках президентской программы, а семь из них отремонтировали за счет собственных средств компании.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
29 января 2024, 15:47
Автоинспекторы напомнили о дорожной безопасности посетителям катка в Одинцове
пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
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Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции организовали акцию на катке в парке культуры, спорта и отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной. Инспекторы встали на коньки и провели профилактические беседы со студентами и другими посетителями о правилах поведения на дороге.

Посетителям катка напомнили о правилах дорожной безопасности и мерах предосторожности зимой. Автоинспекторы рассказали о безопасном переходе проезжей части и необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток. В конце всем участникам акции вручили информационные брошюры и световозвращающие аксессуары.

Подобные акции проходят в Одинцове регулярно. Полицейские проводят беседы со взрослыми и детьми на дорогах, в образовательных и спортивных учреждениях, а также в общественных местах. В прошлом году Одинцовский округ стал лучшим в рейтинге муниципалитетов Московской области в категории «Безопасность дорожного движения».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово ГИБДД Студенты
29 января 2024, 15:27
Подмосковье выиграло 3 медали на чемпионате России по конькобежному спорту
Союз конькобежцев России
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Подмосковные спортсмены завоевали три медали на чемпионате России по конькобежному спорту. Об этом сообщили в министерстве физической культуры региона.

В спринтерском многоборье золото взяла Дарья Качанова. Она победила на всех четырех дистанциях, а сумму ее очков официально зафиксировали как рекорд катка «Кузбасс», где прошли соревнования. Коллега Дарьи по команде Елена Еранина стала бронзовым призером турнира.

В классическом многоборье среди мужчин первое место занял Руслан Захаров. Представитель Московской области также установил рекорд катка среди мужчин на дистанции пять тысяч метров Чемпионат России по конькобежному спорту проходил в городе Кемерово. Около 100 сильнейших конькобежцев из России и Белоруссии приняли участие в соревнованиях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
29 января 2024, 15:26
Теннисный центр построят в парке Малевича в Одинцове к 2026 году
Мособлархитектура
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Трехэтажный теннисный центр построят в парке Малевича в Одинцовском округе. Его фасады будут выполнены из стекла. Открытие спорткомплекса планируется в 2026 году.

Общая площадь центра составит более 12 тысяч квадратных метров. На первом этаже разместятся зоны для игры в падел-теннис и сквош, универсальный зал для баскетбола и тренажерный зал.

На втором этаже спроектировали зону входной группы, вестибюль с рецепцией, раздевалки для открытых игровых площадок, тренерские и кафе. На третьем этаже будет кафе и ресторан, зал для игры в теннис с раздевалками и vip-блок раздевалок с зоной отдыха. Антресоль отведут под пространство для занятий йогой и зал для кардиотренажеров.

После завершения работ на благоустроенной территории под открытым небом заработают открытые теннисные корты и спортивная площадка для стритбола.

«В здании единовременно смогут тренироваться до 174 человек. Строительство объекта планируется завершить в конце 2026 года», - рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Строительство Теннис Парки

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