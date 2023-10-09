Ледовую арену построят в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе в 2024 году

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Рабочие ремонтируют спортивный зал и благоустраивают территорию. Полностью обновили футбольное поле, его сделали с подогревом. Также идет реконструкция бассейна и трибун, где строители зачищают и герметизируют швы.

«Это очень важно, поскольку под ними находятся раздевалки и спортивные помещения. Сейчас заказали сиденья, на изготовления нужно примерно два месяца. Поэтому устанавливать будем уже в ноябре», - сообщил заместитель руководителя управления строительства предприятия «Балашихинские коммунальные системы» Андрей Кириллов.

На очереди - строительство нового крытого катка.

«Мы привлекли инвестора для строительства ледовой арены. Планируем впервые в Железнодорожном открыть крытый лед, где смогут заниматься любители и профессионалы. Сдать объект планируем в следующем году», - сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

На территории спорткомплекса уже провели благоустройство: заменили урны, скамейки и опоры освещения, проложили пешеходные дорожки. В планах высадить деревья и кустарники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов в этом году.

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