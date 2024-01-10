Ледовую арену и футбольный манеж подготовили к открытию в Домодедове

Сразу после массового катания или тренировки на лед выходит специальная заливочная машина. За 30 минут она выравнивает и заливает покрытие нужной плотности в соответствии с требованием фигуристов или хоккеистов.

«Мы будем работать в соответствии с потребностью. Если к нам придет много желающих заниматься спортом, будем стараться брать всех. Если команды захотят играть в вечернее время, значит, мы будем продлевать свою работу», - отметил Редькин.

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