Ледовое шоу Татьяны Навки состоялось в Королеве

Артисты в русских костюмах показали номер с элементами гимнастики и танцев. Они делали сальто, кувырки и стойки на руках. Актер в костюме медведя подтанцовывал труппе. Выступление длилось около полутора часов.

«На ледовом шоу Татьяны Навки я уже второй год подряд. Прошлый год мне запомнился акцентом всего выступления на хип-хопе. В этот же раз все было направлено на русскую культуру», - рассказала местная жительница Екатерина Щербакова.

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