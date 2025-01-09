Ледовое шоу с участием звезд фигурного катания прошло в Истре

В представлении приняли участие 28 артистов, это российские и международные чемпионы по фигурному катанию. Они представили зрителям 19 зрелищных номеров. Гости мероприятия окунулись в атмосферу старорусских традиций и гуляний. Фигуристы показывали сложные трюки: тройные прыжки, тодесы, экстремальные вращения.

«Мы исполняли элементы, которые запрещены в фигурном катании, в спорте», - рассказал бронзовый призер чемпионата Европы и России Денис Ходыкин.

Ледовое шоу «Новогодний самовар» показали не только в Истре, но и в других городах Подмосковья. Спектакль уже посмотрели более 9000 зрителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил принять участие в праздничных мероприятиях.