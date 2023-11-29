Ледовое шоу с Ильей Авербухом пройдет на катке в парке Малевича в Одинцове

Игровую площадку для отдыха, пикников и занятий спортом открыли в ЖК «Люберцы парк». Ее возвела компания «ПИК», сообщили в министерстве жилищной политики Московской области.

На площадке появились карусели, качели и батуты из натуральных материалов. Пространство поделили на три зоны. В первой разместили природный «сенсорный сад». В нем посадили липы и яблони, рябинник и гортензии и организовали газон. В этой части можно отдохнуть на скамейках.

В спортивной зоне обустроили пространство для занятий спортом, активными играми, место для занятий йогой и воркаутом. В зоне «Пикник» высадили клены и рябины для отдыха, там же установили оборудование для пикника.

На площадке спроектировали прогулочный маршрут и три сада: «Семейный» для детей до четырех лет, «Игровой» - пятилетних малышей и «Для старших 60 ».

В ЖК «Люберцы парк» работают детский сад на 220 мест и детская поликлиника на 155 посещений в смену. Там же строят еще один детсад на 350 мест и школу на 1170.

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