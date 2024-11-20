Ледовое шоу под музыку Чайковского покажут в Подмосковье в январе

Владельцы оружия несут уголовную и административную ответственности за его хранение и использование. О том, какие санкции предусмотрены для нарушителей, в интервью Ксении Жеребцовой рассказал представитель Росгвардии по Московской области Антон Фокин.

«Нарушения делятся на грубые и негрубые. К первым относится, например, стрельба в населенных пунктах и местах, не отведенных для этого. Здесь предусмотрен штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия. К грубым также относятся нарушения условий хранения и учета оружия, продажа и переделка оружия. Здесь речь идет уже о лишении свободы со штрафами», - рассказал Фокин.

Нарушением средней степени тяжести считается неправильное хранение оружия или несвоевременная постановка его на учет. Бывает, владельцы не успевают зарегистрировать ружья или дробовики в двухнедельный срок после приобретения или смены места жительства. Таких нарушителей привлекают к административной ответственности - это предупреждение и штраф до двух тысяч рублей.

Антон Фокин отметил также, что если человек найдет оружие, он обязан сообщить об этом в правоохранительные органы. Хранить его дома - незаконно, а сдать - выгодно. В Подмосковье действует постановление губернатора Андрея Воробьева, которое определяет денежное вознаграждение таким жителям.

Сейчас в Подмосковье оружием владеет 181 тысяча человек. В их распоряжении находятся 355 тысяч двустволок, дробовиков, ружей. По данным Росгвардии, в последние годы наметилась тенденция к уменьшению числа вооруженных примерно на две тысячи в год. Люди стали меньше охотиться, да и ужесточение законов сыграло свою роль.