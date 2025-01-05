Ледовое шоу «Новогодний самовар» пройдет в Люберцах 5 января

Зимние развлечения в Балашихе в самом разгаре, и новогодние каникулы — отличная возможность провести время с семьей на свежем воздухе. В городе созданы все условия для того, чтобы сделать зимний отдых ярким и незабываемым.

Для любителей активного отдыха открыто 23 катка. Для тех, кто предпочитает зрелищные мероприятия, подготовлена насыщенная праздничная программа. Так, 5 января в Пестовском парке состоится грандиозное ледовое шоу Татьяны Навки, а 6 января на площади у Ледового дворца зрителей ждет захватывающее шоу снежного мотофристайла.

Любители горных лыж и сноуборда могут посетить курорт «Лисья гора», где оборудовано пять трасс разной сложности. Для тех, кто предпочитает катание на тюбингах, работает специальная трасса.

Жители и гости Балашихи также могут насладиться лыжными прогулками. В городе подготовлены четыре лыжные трассы: Пестовский парк, Ольгинский лесопарк, территория Голицынского лесопарка (Леоновское шоссе), микрорайон Первомайский (ориентир - улица Евстафьева, пункт проката).

Все трассы различаются по длине и перепаду высот, что делает их подходящими как для новичков, так и для опытных лыжников. Кроме того, в городе доступны популярные народные маршруты для прогулок на лыжах.