04 января 2025, 21:34

Ледовое шоу «Новогодний самовар» прошло в Можайске

Пресс-служба администрации Можайского округа
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На Губернаторской площади у Дворца спорта «Багратион» в Можайске состоялось ледовое представление «Новогодний самовар». Мероприятие собрало 2,7 тысячи зрителей.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка и многократный чемпион и призер чемпионата четырех континентов Петр Чернышев представили зрителям душевную историю о теплых зимних встречах. Ледовые шоу, которые показывают знаменитые фигуристы, уже стали традицией для городского округа.

Напомним, что 1 декабря в Московской области стартовал проект «Зима в Подмосковье», который реализуется по поручению губернатора Андрея Воробьева. В рамках этой программы жители и гости региона могут бесплатно посмотреть ледовые представления с участием известных фигуристов. Всего в сезоне 2024/2025 в Подмосковье будет представлено 29 таких спектаклей в разных муниципалитетах региона.

Праздники Можайск
04 января 2025, 22:14
Этнопарк «Кочевник» в Сергиевом Посаде подготовил зимние экскурсии
360.ru
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Сколько нужно подстричь овец, чтобы утеплить юрту? Зачем исследовать жизнь кочевых народов? Как подружиться с верблюдом? На все эти вопросы ответила ведущая 360.ru Елена Кононова, которая отправилась на семейный отдых в уникальный этнографический парк «Кочевник», расположенный недалеко от Сергиева Посада.

Она отметила, что проект «Зима в Подмосковье» позволяет самостоятельно опробовать туристические маршруты. При этом найти развлечения на любой вкус можно при помощи туристического портала Московской области.

Добраться до этнографического парка «Кочевник» можно по Мытищинской Хорде, которую не так давно открыли в Подмосковье. Расположена достопримечательность в селе Морозово в Сергиево-Посадском городском округе. Для посетителей на автомобилях предусмотрена вместительная парковка.

На территории парка расположена самая большая юрта в России, диаметром 15 метров.

«Юрта - это дом кочевника. Здесь представлено замечательное убранство народов Севера. Если вы посмотрите, мы представляем на территории парка Чукчей», - поделилась экскурсовод Татьяна Ковтун, специализирующаяся на Монголии.

Она также рассказала, что юрта разбирается и собирается женщинами с детьми, а не мужчинами. При этом при входе в жилище запрещается наступать на порог - через него нужно перешагнуть.

«При правлении Чингисхана, если хотели объявить войну, никто никому ничего не говорил, стоило только врагу открыть юрту, поставив ногу на порог, и тем самым он объявлял войну хозяину юрты», - отметила Татьяна Ковтун.

Отдельное внимание экскурсовод уделила строительству юрт, а именно - установке опор, которые предотвращают разрушение жилища во время сильных снегопадов. Кроме того, крышу поддерживают специальные жерди, образующие каркас.

«После того, как установили жерди, юрта укрывается войлоком. Войлок - это стриженные овечки и бараны. <…> 300-350 голов скота требуется для этого», - рассказала Татьяна Ковтун.

Также на территории парка расположен вольер с верблюдами, где гости смогут пообщаться с животными.

Отдых Сергиев Посад Животные
04 января 2025, 21:53
Хоккеисты из Можайска победили в товарищеском матче с «Армадой» из Одинцова
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В рамках подготовки к Первенству Московской области хоккеисты 2016 года рождения команды «Драгуны» из Можайска, провели товарищеский матч с командой «Армада» из Одинцова. Победу в этом поединке одержала можайская команда со счетом 6:4.

Трижды отличился Олег Федоров, два гола забил Захар Соколов, а еще одну шайбу отправил в ворота соперников Родион Бектов. Егор Карпилович и Макар Яковлев отметились результативными передачами, внесшими вклад в успех команды.

Эта победа стала важным этапом подготовки «Драгунов» к предстоящему турниру, тренировки к которому продолжатся после новогодних праздников. Есть вероятность, что команды вновь встретятся уже в рамках официальных игр.

Напомним, что ранее юные хоккеисты 2011 года рождения из Можайска одержали победу над командой из Клина в овертайме в рамках Первенства Московской области среди юношей.

Спортсмены Хоккей Можайск
04 января 2025, 15:21
Новая поликлиника открылась в ЖК «Жулебино парк» в Люберцах
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В городском округе Люберцы, в ЖК «Жулебино парк», начала работу новая взрослая поликлиника. Она рассчитана на 100 посещений в смену.

Медицинское учреждение расположено на улице Летчика Ларюшина, 6. Как отметил глава муниципалитета Владимир Волков, поликлиника будет обслуживать более 8,5 тысячи жителей микрорайона. Здесь принимают врачи-специалисты: терапевты, хирург, офтальмолог, ЛОР-врач. Для пациентов доступно современное оборудование, включая УЗИ-аппарат с функцией исследования сосудов, а также кабинет функциональной диагностики.

Он также напомнил, что микрорайон «Жулебино парк» активно развивается. В 2024 году здесь были открыты большой детский сад на 350 мест и детская поликлиника с пропускной способностью 100 посещений в смену. В 2025 году планируется завершить строительство школы на 1500 учеников.

Люберцы Строительство Поликлиники
04 января 2025, 15:15
«Русский Халк» Сергей Агаджанян из Люберец проведет серию шоу в Москве
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Заместитель президента Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира и житель Люберец Сергей Агаджанян, известный как «Русский Халк», готовится удивить публику. С 3 по 17 января он проведет десять показательных выступлений по сценическому экстриму в рамках интерактивной выставки «Город профессий АПК „Я в Агро“, организованной Минсельхозом России.

Шоу пройдут на сцене «Земли спорта» в «Тимирязев Центре». Эти выступления станут не только ярким зрелищем, но и важным этапом подготовки Сергея к новому мировому рекорду, который он планирует установить весной этого года в честь Дня Победы. Более того, Агаджанян намерен войти в историю, установив рекорд мира по количеству официальных показательных выступлений подряд по сценическому экстриму - 10 за 15 дней.

Во время своих шоу «Русский Халк» продемонстрирует невероятные физические возможности. Кроме того, зрители смогут увидеть видеотрансляции его самых ярких и сложных рекордов, а также лично пообщаться с легендарным спортсменом и задать ему вопросы.

Спортсмены Люберцы

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