Ледовое шоу Ирины Слуцкой проведут на Театральном катке в Химках 8 декабря

Читайте нас в:

Сказку подготовили под руководством заслуженного мастера спорта по фигурному катанию, многократной чемпионки мира и Европы и двукратного призера Олимпийских игр Ирины Слуцкой в рамках проекта «Лед это…».

Зрители увидят шоу о встрече всех времен года в новогоднюю ночь. Для выступления подготовили оригинальную музыку.

На мероприятие приглашают прийти не только взрослых, но и детей. Начнется ледовое шоу в пять часов вечера.

Отметим, что серию ледовых спектаклей и представлений для жителей организуют на катках городских округов региона в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».

Поддержку проведению мероприятий оказало министерство культуры и туризма Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».