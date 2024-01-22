Ледовое шоу Ильи Авербуха показали в Пушкино

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая каждый день пополняется.

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На лед катка Центрального парка вышли настоящие мастера фигурного катания, в числе которых были и титулованные спортсмены Максим Шабалин, Албена Денкова и Максим Ставиский. Настоящее ликование зрителей вызвало появление на ледовой сцене двухкратного чемпиона Европы, четырехкратного чемпиона мира, олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. Особый номер с огненными факелами исполнил заслуженный артист цирка на льду Алексей Усков.

«В этом году мы 21 город посетили в Подмосковье. И везде потрясающий прием. Пушкино не исключение. Я счастлив, что такой проект только набирает обороты, разрастается. И инфраструктура вокруг катков становится все лучше и лучше», - поделился постановщик ледового спектакля Илья Авербух.

Жители Пушкино и артисты шоу выразили надежду что, подобные представления в городском округе станут еще одной доброй традицией.