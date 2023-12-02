02 декабря 2023, 19:33

Ледовое шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» состоялось в Мытищах

Роман Яковлев
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поучаствовала в ледовом шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» в Мытищах. Его организовали на катке у дворца культуры «Яуза» в Центральном парке.

«Я рад приветствовать вас, стоя на таком замечательном льду в городе Мытищи. „Зима в Подмосковье“ - это потрясающий проект, который действует при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Перед вами сегодня выступят настоящие чемпионы», - заявил Авербух.

Перед зрителями выступили Албена Денкова, Максим Ставиский, Артем Федорченко и другие именитые спортсмены.

«Я сделала этот номер специально для программы „Зима в Подмосковье“. Хочу поздравить всех зрителей с наступающим Новым Годом и пожелать, чтобы ваши подарки в этот чудесный праздник были, как минимум, не хуже моего», - сообщила Медведева после выступления.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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Мытищи
02 декабря 2023, 20:04
Третий день молодежного форума «Мы — Россия» завершился в Наро-Фоминске
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В Наро-Фоминске завершился третий день молодежного форума «Мы — Россия». Форум собрал порядка 500 ребят, из них около 100 — из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Организатором форума выступило министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«Друзья, я хочу передать вам приветственные слова от нашего губернатора Андрея Воробьева , благодаря которому состоялось это мероприятие. При подготовке форума мы очень хотели, чтобы он стал для вас интересным, полезным, чтобы вы нашли друзей, получили новые эмоции и впечатления. Отдельное спасибо хочу сказать ребятам, которые приехали», - заявила министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

Во второй день на форуме выступил военный обозреватель и публицист Даниил Безсонов.

«Я постарался донести до молодежи определенные смыслы, объяснить, насколько важно сегодня информационное противоборство, как противник, используя инфотехнологии, может влиять на социальные группы или на каждого отдельного человека», - заявил спикер.

Швелидзе и Безсонов пообщались с активистами. Также с лекциями перед участниками мероприятия выступили глава информационных проектов новых регионов «АНО Диалог Регионы» Максим Коринчевский и украинский продюсер Юрий Бардаш.

«На этом форуме поднимаются важные, глубокие вопросы. Мне очень нравятся темы информационной политики, как раз в контексте СВО», - рассказала Анастасия Смирнова из Дзержинского.

Помимо лекций для гостей организовали тематические секции «Публичные выступления», «Тактическая медицина», «Создание мероприятий» и «Новая идеология». Вечером для ребят провели концерт с участием рэп-певца из Мариуполя Акима Апачева и финалисткок вокального конкурса «Таврида.Арт» Pegas и «Вереница».

«Патриотизм в искусстве сегодня - это жизненная необходимость. Нам нужно пересмотреть свой подход к культуре, потому что без сильной культуры, заряженной на успех, на победу, нам сложно будет объяснять обществу, для чего нам нужна эта общая, большая победа», - отметил Апачев.

В заключительный день форума состоится сессия «Как получить грант для реализации своих проектов».

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Наро-Фоминск Молодежь
02 декабря 2023, 19:48
Гости выставки «Россия» поучаствовали в мастер-классах от перинатальных центров Подмосковья
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На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве прошли мастер-классы от перинатальных центров. Их провели на стенде Подмосковья в павильоне 75.

Специалист Московского областного перинатального центра в Балашихе Екатерина Климова рассказала о кинезиотейпировании при восстановлении после беременности и родов.

«Сегодня мне произвели кинезиотейпирование живота. Потрясающее ощущение, здорово, что в Подмосковье это доступно для женщин после родов», - отметила врач акушер-гинеколог из Челябинска Ксения.

Мастер-класс по кинезиотейпированию в реабилитации детей раннего возраста провел врач-неонатолог Максим Новиков из Виднова. Также популярным оказались занятия по уходу за новорожденным, а юные гости стенда попробовали себя в роли врача и медицинской сестры.

«Я делала уколы, слушала сердечко, смотрела и лечила горло. А еще мерила температуру. Наверное, я бы хотела стать врачом, когда вырасту», - рассказала девятилетняя Вероника из Ивантеевки.

Помимо этого с детьми занимались логопеды, прошел мастер-класс по арт-терапии. Подобные занятия проводят в школах для беременных.

Сейчас на сайте выставки-форума «Россия» проходит голосование за лучший стенд. Чтобы поддержать регион жителям Подмосковья, следует зарегистрироваться на портале , выбрать его на карте, отметить галочками номинации и проголосовать.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что на выставке-форуме «Россия» представили весь колорит Московской области.

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Выставка-форум «Россия»
02 декабря 2023, 16:48
Росгвардия оснастила еще 6 автобусов в Подмосковье кнопками тревожной сигнализации
Росгвардия. Московская область
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В третьем квартале 2023 года сотрудники подмосковной Росгвардии взяли под охрану шесть автобусов, в том числе в Ступине. Общественный транспорт оснастили кнопками тревожной сигнализации с выводом на пульт охраны ведомства.

Местоположение автобуса будет определяться автоматически по системе ГЛОНАСС и GPS. В случае нажания на кнопку ближайший наряд росгвардейцев направится на место происшествия.

«Внедрение современных охранных систем Росгвардии на объектах транспортной инфраструктуры обеспечивает дополнительную безопасность пассажирам и персоналу транспортных компаний», - сообщил начальник Ступинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии майор полиции Андрей Вронский.

Такими кнопками оснастили порядка 30 автобусов Подмосковья.

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Росгвардия Автобусы
02 декабря 2023, 16:40
Прием заявок на благотворительную акцию «Елка желаний» продолжили в Подмосковье
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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В России, в том числе в Московской области, продолжается прием заявок на участие в благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

В рамках акции 1235 детей из малоимущих и многодетных семей получат подарки к Новому году.

«В супермаркетах торговой сети „Перекресток“ установлены елки с открытками, на которых записаны новогодние желания детей. Для участия в акции, достаточно выбрать одну или несколько открыток на елке, купить указанный там подарок и передать его сотрудникам супермаркета на кассе», - сообщил зампред правительства Подмосковья и министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.

За время существования проекта исполнили новогодние желания более чем 106 тысяч детей. Сумма всех подарков превысила 1,3 миллиарда рублей.

Подарки вручат детям, которые являются подопечными банка еды «Русь» до конца декабря. Если некоторые желания останутся неисполненными, «Перекресток» закупит их самостоятельно.

Все желания поделили на материальные, нематериальные и подарки-сюрпризы. В этом году акция проходит с 15 ноября 2023 года по 28 февраля 2024 года. Подробности можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети

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