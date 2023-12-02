Ледовое шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» состоялось в Мытищах

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«Я рад приветствовать вас, стоя на таком замечательном льду в городе Мытищи. „Зима в Подмосковье“ - это потрясающий проект, который действует при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Перед вами сегодня выступят настоящие чемпионы», - заявил Авербух.

Перед зрителями выступили Албена Денкова, Максим Ставиский, Артем Федорченко и другие именитые спортсмены.

«Я сделала этот номер специально для программы „Зима в Подмосковье“. Хочу поздравить всех зрителей с наступающим Новым Годом и пожелать, чтобы ваши подарки в этот чудесный праздник были, как минимум, не хуже моего», - сообщила Медведева после выступления.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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