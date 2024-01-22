Ледовое шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» показали в Шатуре
Ледовое шоу «Чемпионы», организованное фигуристом Ильей Авербухом, прошло в Шатуре на стадионе «Энергия». Оно включило в себя хореографические номера под музыкальное сопровождение.
Перед началом мероприятия в Центральном Доме культуры имени Нариманова прошло анимационное шоу.
«На лед вышли как пары, так и одиночные фигуристы, каждый продемонстрировал свои акробатические элементы. Зрители в восторге от плавности движений и точности исполнения», - отметила член команды губернатора Ирина Волкова.
По словам жителя Шатуры Анатолия Смирнова, шоу стало праздником для любителей фигурного катания. «Это была уникальная возможность увидеть великолепие этого вида спорта и оценить профессионализм исполнителей. Надеемся на больше подобных событий в Шатуре», - сказал он.
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