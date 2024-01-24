24 января 2024, 16:33

Ледовое шоу «Байки русской балалайки» покажут в Балашихе 27 января

Unsplash
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Известные фигуристы выступят в Балашихе. Они представят ледовое шоу «Байки русской балалайки» на катке в Пестовском парке 27 января.

Постановка «Байки русской балалайки» пройдет под руководством Татьяны Навки и Петра Чернышева 27 января в 16:30. Вход для зрителей будет свободным.

Каток в Пестовском парке открыли в микрорайоне Железнодорожный в конце 2023 года. Для посетителей там работает прокат коньков, раздевалки, кафе и камеры хранения.

Ранее на новом катке показали ледовое шоу Ильи Авербуха. Посмотреть выступление профессиональных фигуристов пришли свыше 5,5 тысячи жителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фигурное катание Балашиха Парки
24 января 2024, 17:28
В книге рекордов. Как лифты Подмосковья стали одним из достижений России
Телеканал «360»
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Профессиональные спортсмены могут пройти полное обследование здоровья за несколько дней в Подмосковье. Об этом в эфире «Области перемен» рассказала руководитель Центра спортивной медицины ГБУЗ МО «Научно-исследовательский клинический институт детства» Дарья Коледова. Другими гостями программы стали директор ГБПОУ МО «ВАТ „Холмогорка“» Любовь Малахова и управляющий Серпуховским лифтостроительным заводом Леонид Черноног.

Полное обследование за несколько дней Спортивная медицина находится на особом счету в Министерстве здравоохранения Московской области. Врачи этого направления заботятся о здоровье тех, кто представляет Подмосковье на соревнованиях высокого уровня.

«У нас есть своя лаборатория, это заметно ускоряет процесс получения результатов анализов. Также важно проведение полного кардиологического обследования в стенах института. В нашем центре за несколько дней мы можем полностью обследовать спортсмена и выдать компетентное заключение о состоянии его здоровья», - отметила руководитель Центра спортивной медицины ГБУЗ МО «Научно-исследовательский клинический институт детства» Дарья Коледова.

В центре спортивной медицины углубленное медицинское обследование проходят юные спортсмены - члены сборных команд Подмосковья по 156 видам спорта.

Новые лифты в каждый дом В 2024 году по программе капремонта в домах Московской области заменят 540 лифтов. Новые кабины станут удобнее и безопаснее. Производство оборудования находится и в Подмосковье, например, на Серпуховском лифтостроительном заводе. Максимальная производительность - 12 тысяч лифтов в год.

«В конце 2023 года завод заработал в новом режиме. Мы принимали активное участие в программы Фонда капремонта по замене лифтов в регионе, порядка 30% лифтов от общего объема мы поставляли», - заявил управляющий Серпуховским лифтостроительным заводом Леонид Черноног.

Минимальный срок службы лифтов - 25 лет. В 2023 году завод посетила делегация подмосковного правительства во главе с губернатором Андреем Воробьевым. Лифтовое оборудование - одно из приоритетных направлений импортозамещения в масштабах страны. Кстати, в 2023 году достижение Серпуховского лифтостроительного завода внесли в книгу рекордов Гиннеса России - самая высокая в стране башня для испытания лифтов. Ее высота достигла 90 метров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Молодые специалисты в сельском хозяйстве Первая встреча представителей учебных заведений с сельхозпроизводителями прошла в Волоколамском аграрном техникуме «Холмогорка». Встречу организовало Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ведомстве убеждены, что молодых людей надо обеспечить высокооплачиваемой работой.

«У нас порядка 90% студентов успешно трудоустраиваются. Например, по самой популярной специальности - ветеринария, все наши выпускники востребованы на больших аграрных предприятиях», - прокомментировала директор ГБПОУ МО «ВАТ „Холмогорка“» Любовь Малахова.

В подмосковных техникумах и колледжах уже не первый год внедряют дуальную систему обучения, в которой эффективно сочетаются получение теоретических знаний и практического опыта. В «Холмогорке» также эффективно работает служба содействия трудоустройству выпускников и действует программа «Профессионалитет».

Молодежь Сельское хозяйство Медицина
24 января 2024, 17:25
Штрафы на 130 тысяч рублей выплатили за парковку вблизи мусорных площадок Подмосковья в январе
ГУСТ МО
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Припаркованные возле контейнерных площадок машины мешают мусоровозам выполнять свои обязанности, поэтому за такие нарушения предусмотрен штраф. С начала января водители выплатили уже 130 тысяч рублей.

«С начала месяца через раздел „Народный инспектор“ на портале „Добродел“ жители привлекли любителей бросать авто возле контейнерных площадок на 130 тысяч рублей. Больше всего таких случаев зафиксировали в Ленинском - 10 фактов на 50 тысяч рублей», - рассказала руководитель ГУСТ Московской области Светлана Аипова.

В Одинцовском округе «поймали» восемь водителей, которым придется пополнить бюджет на 65 тысяч рублей. По одному нарушителю оштрафовали в Королеве, Солнечногорске и Чехове - каждый заплатит по пять тысяч рублей за парковку возле мусорных баков.

Ранее губенатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил вопросы ЖКХ с председателем Госдумы Володиным.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Штрафы ЖКХ Мусор
24 января 2024, 17:21
Выставка картин Михаила Абакумова развернулась под открытым небом в Коломне
Коломенская картинная галерея "Дом Озерова"
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Выставка «В горнице моей светло» открылась в Коломне в рамках проекта «Стрит-АРТ». Ее обустроили под открытым небом, рядом с картинной галереей «Дом Озерова» на улице Яна Грунта.

Как рассказали в министерстве культуры и туризма Подмосковья, проект знакомит зрителей с творчеством художника, почетного жителя Коломны, Михаила Абакумова. На выставке представили репродукции его работ, на которые соединились традиции реализма и импрессионизма. Темы его картин - природа русского севера, деревенские дома и быт.

Выставка будет открыта до 4 марта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Выставки
24 января 2024, 16:53
Меры поддержки педагогов обсудили на совещании главы городского округа Мытищи
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В округе планируется открыть рекордное количество учреждений для подрастающего поколения. Семь школ на 8285 мест и три детских сада на 1020 мест.

Для новых кадров за счет регионального бюджета предусмотрены выплаты грантов школам-лидерам, ежемесячная доплата классным руководителям, молодым учителям, а также единоразовая выплата молодым специалистам. Работают программы «Социальная ипотека» и «Земский учитель».

В 2024 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева за каждого привлеченного учителя региональные школы будут получать гранты в размере 80 тысяч рублей. Кроме того, при трудоустройстве молодым воспитателям и педагогам выплатят из местного бюджета не только единовременную выплату, но и ежемесячную доплату.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Учителя

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