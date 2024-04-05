Ледовая арена в Балашихе попала в шорт-лист всероссийской спортивной премии

В Павловском Посаде, в актовом зале корпуса «На Сенной», состоялась уникальная творческая встреча. Ученики Первого Лицея пообщались со звездой «Цирка Чудес» и представителем знаменитой артистов Адамом Юрьевичем Талиным.

Адам Талин - артист цирка в четвертом поколении. Свою карьеру он начал на манеже в пять лет. Его прадед и прабабушка известны как сатирический дуэт «Ад и Мар», а дед был одним из первых инспекторов манежа в цирке на Вернадского. Отец Адама, Юрий Талин, является мастером спорта по акробатике и с 1993 года выступает как соло-клоун в коллективе народного артиста Владимира Шевченко. Мать, Ирина Талин, также связала свою жизнь с цирком. Она воздушная гимнастка и инспектор манежа.

С 1994 года Адам выступает клоуном в дуэте со своим отцом. Артист успел показать свое мастерство на гастролях в Японии, Китае, Арабских Эмиратах, Венгрии, Хорватии и Англии.

Школьники из Павловского Посада стала не только узнали о жизни и творчестве известного артиста, но и получили незабываемые эмоции от его выступления.

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