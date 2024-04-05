05 апреля 2024, 08:47

Ледовая арена в Балашихе попала в шорт-лист всероссийской спортивной премии

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Арена «Балашиха» имени Юрия Ляпкина оказалась в шорт-листе претендентов «Премии СБК 2024». Всего в номинации «Ледовая арена года» представлено три спортивных объекта.

На «Премии СБК 2024» выберут лучших в сфере спортивного бизнеса. На профессиональный конкурс уже подано более 800 заявок.

Всего представлено более 30 номинаций. Подмосковье участвует в четырех: «Ледовая арена года», «Спортивный регион года», «Спортивно-массовое мероприятие года» и «Проект года».

Вместе с ареной в Балашихе за право называться лучшей площадкой будут бороться «СКА Арена» в Санкт-Петербурге и Ледовый дворец «Кузбасс» в Кемерово. Церемония награждения пройдет 17 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Балашиха конкурсы
05 апреля 2024, 10:05
Встреча с артистом цирка Адамом Талиным прошла в Павловском Посаде
Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
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В Павловском Посаде, в актовом зале корпуса «На Сенной», состоялась уникальная творческая встреча. Ученики Первого Лицея пообщались со звездой «Цирка Чудес» и представителем знаменитой артистов Адамом Юрьевичем Талиным.

Адам Талин - артист цирка в четвертом поколении. Свою карьеру он начал на манеже в пять лет. Его прадед и прабабушка известны как сатирический дуэт «Ад и Мар», а дед был одним из первых инспекторов манежа в цирке на Вернадского. Отец Адама, Юрий Талин, является мастером спорта по акробатике и с 1993 года выступает как соло-клоун в коллективе народного артиста Владимира Шевченко. Мать, Ирина Талин, также связала свою жизнь с цирком. Она воздушная гимнастка и инспектор манежа.

С 1994 года Адам выступает клоуном в дуэте со своим отцом. Артист успел показать свое мастерство на гастролях в Японии, Китае, Арабских Эмиратах, Венгрии, Хорватии и Англии.

Школьники из Павловского Посада стала не только узнали о жизни и творчестве известного артиста, но и получили незабываемые эмоции от его выступления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Цирки Школьники Павловский посад
05 апреля 2024, 10:04
Жилой дом со встроенным детским садом и кабинетом врача построят в Раменском округе
Министерство жилищной политики Московской области
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Многоэтажный жилой дом с детским садом на 80 мест и кабинетом врача общей практики построят в поселке Кратово на улице Нижегородской. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Возведением дома займется компаний СЗ «Веста-Строй».

Девятиэтажный МКД площадью более 15 тысяч квадратных метров рассчитан на 336 квартир свободной планировки. На первом этаже будут встроены нежилые помещения, а в подземной части сделают кладовки для жителей.

Территорию рядом с домом благоустроят и озеленят. Появятся детские и спортивные площадки, паркинг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Раменское
05 апреля 2024, 09:49
Областной фестиваль «Театральная планета» начался в Шатуре
Телеканал «360»
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Шатура стала площадкой для творческих экспериментов, там начался областной фестиваль «Театральная планета». За четыре дня коллективы представят на сцене более 10 постановок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фестиваль «Театральная планета» проводится уже шесть лет, но в этом году он приобрел статус областного. Покорять жюри и зрителей приехали артисты из Подмосковья и Саратовской области. Они представят спектакли «Снегурочка» по пьесе Александра Островского, «Обыкновенное чудо» Евгения Шварца, «Тайна волшебных игрушек» Ивана Алифанова и многие другие.

Открывали марафон спектаклей артисты театральной студии «Фантазия» из города Рошаль. На сцене они показали премьеру - романтическую музыкальную историю «Алые паруса» по мотивам повести Александра Грина.

«Самый большой эксперимент - мы через пластику решили сделать океан-море. Его и лес мы изобразили хореографией», - рассказала художественный руководитель областного фестиваля «Театральная планета» Евгения Бочкарева.

Кроме спектаклей, в программе фестиваля были и мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи, танцам, а еще - режиссерские лаборатории. Завершится фестиваль 7 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фестиваль «Театральная планета» проводится уже шесть лет, но в этом году он приобрел статус областного. Покорять жюри и зрителей приехали артисты из Подмосковья и Саратовской области. Они представят спектакли «Снегурочка» по пьесе Александра Островского, «Обыкновенное чудо» Евгения Шварца, «Тайна волшебных игрушек» Ивана Алифанова и многие другие.

Открывали марафон спектаклей артисты театральной студии «Фантазия» из города Рошаль. На сцене они показали премьеру - романтическую музыкальную историю «Алые паруса» по мотивам повести Александра Грина.

«Самый большой эксперимент - мы через пластику решили сделать океан-море. Его и лес мы изобразили хореографией», - рассказала художественный руководитель областного фестиваля «Театральная планета» Евгения Бочкарева.

Кроме спектаклей, в программе фестиваля были и мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи, танцам, а еще - режиссерские лаборатории. Завершится фестиваль 7 апреля.

Театры Фестивали Шатура
05 апреля 2024, 09:48
Свыше 140 жителей Балашихи привились от клещевого энцефалита с начала года
Unsplash
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В поликлиниках Балашихи можно сделать прививку от клещевого энцефалита. Около 150 жителей уже вакцинировались с начала года.

Сделать прививку от клещевого энцефалита можно в поликлинике по месту прикрепления. В наличии две вакцины: «Клещ-Э-Вак» и «ЭнцеВир».

По словам врачей, Балашиха не относится к районам, где водится инфицированный клещ. Однако в 2023 году зафиксирован один случай клещевого энцефалита и три болезни Лайма. Всего в прошлом году к врачам за помощью после укуса клеща в Балашихе обратились почти 800 человек.

«При укусе надо сразу же обратиться в травмпункт или приемное отделение стационара, где врач извлечет паукообразное и обработает место укуса. Желательно клеща сдать в лабораторию, чтобы удостовериться, что он не является переносчиком инфекционных заболеваний. Пока будут проводить анализ, пациенту следует обратиться к терапевту или инфекционисту для наблюдения за состоянием здоровья», - рассказала эпидемиолог Балашихинской больницы Алина Алиева.

Если вы делаете плановую прививку, тогда перерыв между первой и второй вакциной составит от одного до семи месяцев. Через год необходимо сделать ревакцинацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт строительству больницы в Балашихе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Поликлиники Балашиха

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