Лечение зубов под общим наркозом начали проводить в поликлинике в Домодедове

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Стригункова посетила Домодедовскую стоматологическую поликлинику и центральную городскую больницу с рабочим визитом. На данный момент в центральном филиале стоматполиклиники проводят ремонт, который завершится к концу года.

По ее словам, лечение зубов под общим наркозом ежегодно смогут получать свыше 400 пациентов. Процедуру будут проводить по полису ОМС.

Также Стригункова подчеркнула, что в этом году начался капремонт хирургического корпуса. Обновленное медучреждение будет оснащено маломестными палатами с санузлом и современными операционными. Корпус преобразится в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе. В Подмосковье уже пересмотрели организацию рабочего пространства в больницах. Все тяжелое оборудование теперь располагается на первых этажах, что значительно удобнее.

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