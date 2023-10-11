Лечение зубов под общим наркозом начали проводить в поликлинике в Домодедове
Лечение зубов под общим наркозом начали проводить в Домодедовской стоматологической поликлинике. Первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова заявила, что ранее подобные процедуры проводили только в областном медучреждении.
Стригункова посетила Домодедовскую стоматологическую поликлинику и центральную городскую больницу с рабочим визитом. На данный момент в центральном филиале стоматполиклиники проводят ремонт, который завершится к концу года.
По ее словам, лечение зубов под общим наркозом ежегодно смогут получать свыше 400 пациентов. Процедуру будут проводить по полису ОМС.
Также Стригункова подчеркнула, что в этом году начался капремонт хирургического корпуса. Обновленное медучреждение будет оснащено маломестными палатами с санузлом и современными операционными. Корпус преобразится в 2025 году.
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