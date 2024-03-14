Лечебный пансионат в Королеве достроят летом

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На объекте площадью около шести тысяч квадратных метров идут работы по устройству фасадов корпусов. Рабочие приступили к внутренней отделке, обновлению и замене инженерных систем.

В санатории оборудуют спальные корпуса, пищеблок, тренажерный зал и зоны отдыха. В пятиэтажном здании также будет находиться физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и банным сектором.

Пансионат сможет предоставлять широкий спектр оздоровительных услуг жителям, включая гидротерапию и физиотерапевтические процедуры. Все работы на объекте планируется завершить во втором квартале 2024 года.

Первый камень в основание новой крупной поликлиники на тысячу посещений в смену заложили в Королеве. Старт строительству дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с врачами и почетными жителями городского округа.

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