Лазерный станок для обучения студентов появился в университете в Коломне

Средства на приобретение аппарата выделила выпускница вуза, депутат Московской областной думы Екатерина Лобышева. Станок разместили на технологическом факультете.

На нем можно работать с неметаллическим материалом, заниматься резьбой, выжиганием, гравировкой и другими задачами.

«У нас был лазерно-гравировальный станок по дереву, но меньшего формата. Теперь в распоряжении студентов есть новейший агрегат, способный резать не только фанеру и прочую древесину, но и оргалит, оргстекло, кожу, резину, бумагу, ткань… На нем можно делать различные декоративные вещи. Студенты смогут получать дополнительную специальность оператора лазерно-гравировального оборудования», - отметила декан технологического факультета Елена Смирнова.

Станок уже задействовали в учебном процессе. Студентам рассказывают о технологии лазерной деревообработки.

«Рада, что смогла помочь. С помощью станка ребята могут создавать оригинальные, полезные и интересные изделия. Главное - желание и творческий подход», - отметила Екатерина Лобышева.

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