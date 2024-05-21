Лауреатов конкурса «Сердце отдаю детям» наградили в Подмосковье

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, конкурс состоялся в 20-й раз. Ежегодно интерес к нему увеличивается.

«В 2024 году участниками стали 399 педагогов из 48 муниципалитетов, это на 32% больше, чем годом ранее. Чтобы поддержать работников сферы дополнительного образования, мы ввели выплату - победитель каждой номинации конкурса получит 100 тыс рублей», - рассказал глава министерства Артем Охрименко.

Борис Елунин стал абсолютным победителем конкурса, а также одержал победу в номинации «Педагог дополнительного образования по художественной направленности». За высокие результаты он получит выплату в размере 100 тысяч рублей.

Конкурс провели по девяти номинациям. Победителями стали Анастасия Миржиевская из Жуковского, Александр Мармулев из Ступина, Олег Веркин из Коломны, Светлана Кольцова из Раменского, Анна Косино из Чехова и Анастасия Дрынкина из Луховиц.

Они представят регион на федеральном этапе конкурса.

Ранее о работе учреждений рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он сообщил, что в этом сезонетам отдохнут около 100 тысяч детей.

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