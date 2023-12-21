Лапшу и пюре быстрого приготовления их Серпухова представили на выставке продуктов в Египте

В Мининвесте Подмосковья рассказали, что производитель привез на выставку лапшу и пюре «Роллтон», халяльную линейку, лапшу BIGBON WOK, холодный кофе Goldben и энергетики. Продукты быстрого приготовления вызвали живой интерес потенциальных партнеров.

«Одна из ключевых задач компании - это обеспечение потребителей качественными продуктами быстрого приготовления не только в России, но и по всему миру. В этому году мы посетили три крупнейшие отраслевые выставки в Африке и Азии», - отметила руководитель службы маркетинговых коммуникаций «Маревен Фуд Сэнтрал» Хай Иен Нгуен.

В компании считают Африканский континент одним из наиболее перспективных для сотрудничества регионов. Здесь быстрорастущее население и большой спрос на товары быстрого приготовления.

Ранее Подмосковье и Белоруссия договорились выйти на новый уровень партнерства в сферах коммунального и сельского хозяйств, дорожного строительства, медицинских услуг и инноваций. Об этом стало известно на встрече губернатора Андрея Воробьева и президента Александра Лукашенко в Минске.

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