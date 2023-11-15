Ландшафтный парк появится в деревне Папушево в 2025 году

Парк в деревне Папушево будет открыт для всех желающих. На территории высадят более 1,4 тысячи растений, на парковке установят зарядные станции для электромобилей и туалетные модули.

«В парке сделают эко-тропу, игровые зоны для детей, пространство для занятий спортом, уголки для „тихого“ отдыха и мастер-классов. Здесь обустроят родник, террасы, беседки, аркады, амфитеатр и фотозону. В этом году инвестор благоустроил парковку на 48 мест и приступает к земельным работам», - отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

По его словам, в следующем году инвестор сделает черновую планировку. Рабочим предстоит проложить коммуникации, подготовить основания и фундаменты для малых архитектурных форм. В 2025 году на объекте проложат сеть тропинок и завершат благоустройство.

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