08 августа 2024, 16:26

Лакокрасочный завод на земле за 1 рубль построят в Бронницах к 2027 году

Медиасток.рф
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Завод по производству лакокрасочный материалов построят в Бронницах по программе «Земля за один рубль». Инвестиции в проект — 50 миллионов рублей.

«Запуск производства запланирован на начало 2027 год. На заводе будет создано более 20 рабочих мест для жителей Бронниц», - рассказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Продукция предприятия направлена на импортозамещение и будет отличаться конкурентоспособной ценой. Кроме того, предприятие сможет обеспечить высокую надежность поставок товара в отличие от зарубежных производители.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Рубль Заводы Бронницы
08 августа 2024, 16:27
Программа модернизации контейнерных площадок стартовала в Подмосковье
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Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провели рейды по контейнерным площадкам шести городских округов региона. На встрече с представителями муниципалитетов обсудили модернизацию 82 мест для сбора отходов Рузского кластера.

В ближайших планах расширить площадки и установить дополнительные контейнеры, включая бункеры для крупногабаритных отходов в Наро-Фоминском, Рузском, Одинцовском, Волоколамском, Можайском и городском округе Красногорск - всего в шести городских округах Рузского кластера.

Сотрудники Министерства планируют обследовать еще около 240 контейнерных площадок, разработать проекты модернизации 325 объектов и провести их реконструкцию.

Для каждого объекта разработают «Паспорт контейнерной площадки» с описанием характеристик и особенностей реконструируемых площадок.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Экология Мусор
08 августа 2024, 16:26
Дистанцию продажи алкоголя от школ увеличат до 100 метров в Подмосковье
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Сотрудники Минсельхоза Подмосковья совместно с коллегами из ГУРБ и МВД регулярно проводят рейды по объектам незаконной торговли. А также цифровой мониторинг с помощью 6600 нейросетевых камер «Безопасного региона».

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Двойных, во всех городских округах Подмосковья во избежание повторных нарушений у торговцев, работающих незаконно, будет изыматься несанкционированная продукция.

В Минсельхозе также определили индикаторы риска для предотвращения незаконной торговли. Это отсутствие данных о сотрудниках, которые не зарегистрированы официально, преобладание иностранных работников, не имеющих разрешения на работу на территории страны.

«На данный момент совместно с сотрудниками МВД и ГУРБ была проведена сверка данных по 673 объектам в Одинцовском округе и Балашихе, по 196 из них сработали индикаторы риска. По итогам мониторинга, 45 локаций попали в комиссионную проверку», - рассказал Двойных.

Он добавил, инспекторы составили 38 протоколов по нарушению соблюдения законодательства для иностранных граждан.

В Минсельхозе Московской области провели мониторинг 688 объектов по продаже алкоголя около школ. Выяснилось, что 12% торговых точек работают с нарушениями, так как продажа алкогольной продукции вблизи школ и детских садов запрещена.

«На текущий момент в части муниципалитетов зона запрета составляет менее 30 метров, однако она будет увеличена. Рекомендуемая разрешенная дистанция - 100 метров», - заключил Двойных.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Запреты Алкоголь Торговля
08 августа 2024, 16:24
Импортозамещающее производство лаков запустят по льготной программе в Бронницах
Медиабанк МО
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Подмосковная компания «Лонтрек» стала участницей программы «Земля за 1 рубль». Предприятие получило льготный участок в Бронницах для реализации инвестпроекта в сфере импортозамещения.

«Компания „Лонтрек“ инвестирует 50 миллионов рублей в строительство и запуск производственного предприятия по выпуску лакокрасочной продукции», - сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Производство намерены запустить в 2027 году. Реализация проекта позволит создать в округе 20 рабочих мест.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова уточнила, что инвестпроект «Лонтрек» предполагает строительство трех производственных зданий на участке площадью свыше двух гектаров.

Напомним, по условиям программы, земля предоставляется в аренду на три года. По истечении этого срока предприниматель сможет выкупить его за 15% от кадастровой стоимости.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о достижениях региона в импортозамещении за десять лет. По его словам Московская область стала лидером в России по производству сыра.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Бизнес Бронницы Импортозамещение
08 августа 2024, 16:14
Производство систем вентиляции и отопления расширят в Чехове
Администрация Чехов г.о.
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Новые цеха и помещения появятся в компании «СВОИ» в Чехове после завершения проекта по строительству второй очереди производственного корпуса. Это также позволит увеличить объемы выпуска продукции и создать около 150 новых рабочих мест.

Производственные цеха компании-поставщика систем вентиляции, отопления и кондиционирования посетил первый замглавы Чехова Артем Попов по поручению главы округа Михаила Собакина. Ему рассказали о работе предприятия и инновациях, которые там внедряют под руководством генерального директора Алексея Алексеева.

Сейчас на заводе строят вторую очередь производственного комплекса. После завершения работ общая площадь объекта составит более 15 тысяч квадратных метров. Здесь расположатся дополнительные цеха по сборке вентиляционного оборудования, современные склады, комфортная столовая и футбольный зал.

«Реализация проекта не только значительно увеличит объемы выпускаемой продукции и ускорит сроки ее изготовления, но также создаст около 150 новых рабочих мест в городском округе Чехов. Компания „СВОК“ демонстрирует уверенный взгляд в будущее и нацелена на дальнейшее развитие и укрепление своих позиций на рынке», - прокомментировал замглавы муниципалитета Артем Попов.

Отметим, что компанию создали в 2010 году. Сегодня она имеет репутацию надежного производителя качественной инженерной продукции.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Чехов Рабочие места Заводы

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