Лагерь «Литвиново» принял свыше 100 детей из неотапливаемых домов Климовска

Из-за коммунальной аварии в некоторых домах Климовска отсутствует тепло. На время восстановления отопления дети смогут пожить в «Литвиново» - для них организуют быт, досуг и питание. Присматривать за ребятами будут вожатые.

По словам Дмитрия Еремейцева, лагерь уже принял более 100 детей.

«Мы готовы принять всех, если будет такая потребность, и мам с ребятами, и самих ребят. Проживание организовано в номерах со всеми удобствами, хорошая инфраструктура», - сказал он.

В свободное время дети смогут посещать кружки по интересам, играть в спортивные игры, посещать дискотеки и смотреть кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что жители Климовска не будут платить за отопление в январе. Из-за масштабной аварии в котельной они на несколько дней остались без тепла.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».