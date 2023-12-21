Лабораторию геномных технологий открыли в МОНИКИ

Механика работы специалистов проста. Из материала, полученного от пациента, растят микробы. После из них выделяют ДНК и расшифровывают геном.

«Бывает так, что поступает пациент с тяжелой пневмонией, а мы не можем подобрать лекарственные препараты. И в этом нам помогает новая технология, которая называется секвенирование. Благодаря расшифровке генома бактерий, мы узнаем проблемные места и подбираем конкретные лекарственные препараты этому пациенту», - рассказала руководитель отдела экспериментальных клинических исследований Светлана Ерофеева.

Секвинатор расшифровывает геном бактерий. То есть показывает, какие гены устойчивые, а какие нет.

«Методика выделения генов резистентности предполагает в начале выделение чистой культуры из биоматериалов пациентов нашей больницы, либо из стационаров Московской области. Когда уже выделена чистая культура можно поставить на чувствительность к антибиотикам», - поделилась микробиолог Виктория Щелкова.

Сотрудники МОНИКИ уже изучают бактерии, которые вызывают инфекционные заболевания. В лаборатории определяют гены резистентности, то есть те части генома бактерии, которые способны вырабатывать устойчивость к определенным лекарствам, например, к антибиотикам.

«Расшифровка генома человека дает нам возможность использовать его генетический материал ни только для диагностики заболеваний, так и для их долговременного прогнозирования. Благодаря полученным данным от пациента о выделенном у него микроорганизме - возбудителе у него инфекционного заболевания, мы можем сразу подобрать правильный антибактериальный препарат, и ускорить процесс выздоровления нашего пациента», - отметила заведующая отделением клинической фармакологии Елена Смирнова.

Врачи находят такой ген, отслеживают его в популяции, что в дальнейшем помогает ограничить его распространение.

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