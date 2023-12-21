21 декабря 2023, 08:22

Лабораторию геномных технологий открыли в МОНИКИ

Unsplash
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Лабораторию геномных технологий открыли в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского. Теперь врачи учреждения смогут получить подробную информацию о клетке, вирусах и бактериях.

Механика работы специалистов проста. Из материала, полученного от пациента, растят микробы. После из них выделяют ДНК и расшифровывают геном.

«Бывает так, что поступает пациент с тяжелой пневмонией, а мы не можем подобрать лекарственные препараты. И в этом нам помогает новая технология, которая называется секвенирование. Благодаря расшифровке генома бактерий, мы узнаем проблемные места и подбираем конкретные лекарственные препараты этому пациенту», - рассказала руководитель отдела экспериментальных клинических исследований Светлана Ерофеева.

Секвинатор расшифровывает геном бактерий. То есть показывает, какие гены устойчивые, а какие нет.

«Методика выделения генов резистентности предполагает в начале выделение чистой культуры из биоматериалов пациентов нашей больницы, либо из стационаров Московской области. Когда уже выделена чистая культура можно поставить на чувствительность к антибиотикам», - поделилась микробиолог Виктория Щелкова.

Сотрудники МОНИКИ уже изучают бактерии, которые вызывают инфекционные заболевания. В лаборатории определяют гены резистентности, то есть те части генома бактерии, которые способны вырабатывать устойчивость к определенным лекарствам, например, к антибиотикам.

«Расшифровка генома человека дает нам возможность использовать его генетический материал ни только для диагностики заболеваний, так и для их долговременного прогнозирования. Благодаря полученным данным от пациента о выделенном у него микроорганизме - возбудителе у него инфекционного заболевания, мы можем сразу подобрать правильный антибактериальный препарат, и ускорить процесс выздоровления нашего пациента», - отметила заведующая отделением клинической фармакологии Елена Смирнова.

Врачи находят такой ген, отслеживают его в популяции, что в дальнейшем помогает ограничить его распространение.

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Здравоохранение Медицина Технологии
21 декабря 2023, 00:57
Сотрудники «Мособлпожспаса» встретились в Кремле с Путиным
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Работники 317-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» встретились в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил начальник территориального управления № 1 Михаил Кузнецов.

По его словам, в мероприятии приняли участие работники подразделения, победившие в I Всероссийском чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы».

Конкурс организовали по инициативе главы государства. Его финал прошел в Санкт-Петербурге в конце ноября. Победителями стали 385 человек - студенты колледжей и старшеклассники, которые соревновались более чем в 30 компетенциях.

«Конкурс, направленный на поддержку талантливых молодых специалистов, длился с марта 2023 года. Студенты и школьники от 14 лет демонстрировали прикладные навыки по таким направлениям как промышленность, машиностроение, безопасность, цифровые технологии, транспорт и сервис», - отметил Кузнецов.

Пожарные Григорий Хабалов и Ахмед Магомедов, ставшие призерами чемпионата, рассказали президенту, почему выбрали такую профессию и поделились планами на будущее.

Спасатели Кремль Владимир Путин
20 декабря 2023, 18:58
Подмосковные сноубордисты выиграли 3 медали на соревнованиях за Кубок России
Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области
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Спортсмены из Московской области выиграли две золотые и одну серебряную медаль на втором этапе соревнований за Кубок России по сноуборду в параллельных дисциплинах. Турнир проходит в Ижевске и завершится 21 декабря.

​Среди женщин первое место досталось спортсменке олимпийской сборной России Полине Смоленцовой. Она стала лучшей в дисциплине «параллельный слалом-гигант». Отмечается, что на первом этапе Кубка страны подмосковная сноубордистка также стала первой.

​В аналогичной дисциплине среди мужчин серебро взял Дмитрий Карлагачев. В дисциплине «параллельный слалом» спортсмен стал первым.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции 113-летнего стадиона «Спартак» в Серпухове.

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Спортсмены
20 декабря 2023, 18:50
«Это объективно». Евгений Минченко назвал избирательную кампанию Андрея Воробьева лучшей среди губернаторов
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Лучшая избирательная кампания среди губернаторов в этом году была у главы Подмосковья Андрея Воробьева, сказал президент коммуникационного холдинга Евгений Минченко в интервью Аксинье Гурьяновой на «360». Он сослался на итоги политической премии «Гамбургский счет».

По словам Воробьева, жители оставили 100 тысяч комментариев , прослушав предвыборное обращение. Все просьбы, жалобы и предложения распределили по профильным блокам, чтобы учесть в работе.

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«Если говорить о губернаторах, которые шли на второй или третий срок, то лучшая кампания - а я ссылаюсь на результаты премии РАСО „Гамбургский счет“ - была у Андрея Воробьева, Московская область. Это объективно. По некоторым номинациям были битвы, споры, где-то два голоса все решало. А тут - даже дискуссии не было», - считает Евгений Минченко.

Впервые Андрей Воробьев произнес слова присяги губернатора 14 сентября 2013 года, однако переизбрание в 2023-м стало для него «новой точкой отсчета».

«Все с чистого листа: и ты, твоя команда должны доказывать, что имеете право обеспечивать перемены. У нас большие программы по всем самым важным направлениям. Будем их стараться делать качественно и динамично», - сказал он.

После выборов Андрей Воробьев поблагодарил не только жителей, пообещав оправдать их доверие, но и всех кандидатов.

Лучшая избирательная кампания среди губернаторов в этом году была у главы Подмосковья Андрея Воробьева , сказал президент коммуникационного холдинга Евгений Минченко в интервью Аксинье Гурьяновой на «360». Он сослался на итоги политической премии «Гамбургский счет».

Андрей Воробьев Выборы в Подмосковье — 2023
20 декабря 2023, 18:48
«Важно позаботиться об активностях на открытом воздухе». Воробьев — о подготовке Подмосковья к Новому году
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Свыше десяти тысяч культурно-массовых мероприятий пройдет в Подмосковье этой зимой. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году на зимних каникулах в Московской области ожидают около пяти миллионов человек. Для них подготовят лыжные трассы, ледовые спектакли, мастер-классы и другие активности.

«До Нового года рукой подать, впереди январские каникулы. Важно позаботиться об активностях на открытом воздухе, праздничных мероприятиях для детей. Здесь каждая территория в рамках проекта „Зима в Подмосковье“ готовит свою программу», - подчеркнул Воробьев.

В Подмосковье каждый сможет найти для себя что-то по душе. Для гостей работает 45 резиденций Деда Мороза, 98 отделений почты Деда Мороза, 132 новогодние елки, 89 зимних фотозон, 24 новогодние ярмарки и более 60 горок.

По словам губернатора, подмосковные базы отдыха забронированы уже почти на 100%. Также для туристов открыли 18 горнолыжных курортов Подмосковья, включая клуб «Волен» и курорт «Сорочаны».

По проекту «Зима в Подмосковье» работают катки, проходят ярмарки и праздничные мероприятия. Во всех 57 округах уже установили и зажгли почти 600 новогодних елок.

В Московской области проходят бесплатные показы ледовых спектаклей от ведущих фигуристов России. В этом году запланировано 39 таких представлений - 14 уже состоялись, их посетили свыше 23 тысяч человек.

Подробная актуальная информация обо всех событиях, мероприятиях и локациях в рамках проекта «Зима в Подмосковье» ежедневно размещается на главном информационном туристическом портале welcome.mosreg.ru.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Андрей Воробьев

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