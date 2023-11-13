Лабораторию для исследований начали искать для больницы в Сергиевом Посаде
Сергиево-Посадская больница начала поиск лаборатории для медицинских исследований. Соответствующее извещение об открытом конкурсе уже опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ, сообщили в Комитете по конкурентной политике Московской области.
«Исполнителю предстоит оказать услуги по выполнению более 1,4 тысячи видов исследований, осуществлять забор биоматериала, обеспечить его транспортировку, а также инструктаж уполномоченных сотрудников со стороны заказчика», - уточнили в ведомстве.
Биоматериал будут направлять в герметичном контейнере с соблюдением правил перевозки.
Заявки будут принимать до 27 ноября. Начальная цена составила 4,5 миллиона рублей.
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