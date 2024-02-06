06 февраля 2024, 15:49

Лабораторию для анализа препаратов от астмы построят в Дубне

ПСК "Фарма"
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Компания «ПСК „Фарма“» создаст лабораторию по анализу лекарственных препаратов на территории ОЭЗ «Дубна». Здесь будут тестировать более 20 наименований средств из перечня «золотого стандарта» терапии астмы и ХОБЛ.

Главгосстройнадзор Подмосковья выдал разрешение на проведение работ в ОЭЗ «Дубна». Здесь построят лабораторию на пять тысяч квадратных метров, при этом объем инвестиций в проект составит 250 миллионов рублей. Закончить планируется к сентябрю 2024 года.

ПСК «Фарма» - ведущий производитель жизненно важных медицинский препаратов, которые поставляются для лечения бронхолегочных, аутоиммунных и других заболеваний. Лекарства компании поставляют в больницы Подмосковья и других регионов страны. Компания стала победителем в категории «импортозамещение» премии GenerationS Innovation Award в 2023 году.

Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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Инвестиции Лекарства Строительство Дубна Импортозамещение
06 февраля 2024, 16:27
Спортсмены из Химок стали призерами чемпионата по спортивному ориентированию на лыжах
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Воспитанники спортшколы А. П. Горелова городского округа Химки заняли призовые места чемпионата и первенства центрального федерального округа по спортивному ориентированию на лыжах. Участие в соревнованиях приняли более 230 спортсменов из 11 регионов.

В эстафетных лыжных гонках среди мужчин и женщин победу одержали Егор Артемов и Александра Гулевских. Александра дважды стала серебряным призером в спринте и классике, а бронзовые медали в этой же дисциплине завоевали Федор Никифоров и Анастасия Свирь.

В эстафете среди юношей до 15 лет золото выиграл Илья Ларин. Светлана Олейниченкова стала обладательницей серебряных медалей в спринте и эстафете среди девушек, а также финишировала на бронзу в классике. Ульяна Голованова и Ксения Гапунич завоевали серебро, а Ульяна Голованова заняла третье место в спринте среди девушек.

В возрастной категории до 18 лет команда Московской области заняла второе место и сформировала состав для участия в финале 12 зимней Спартакиады учащихся России.

Ранее спортивная школа имени А. П. Горелова была признана одним из лучших спортивных учреждений Московской области за высокий уровень достижений воспитанников в 2022 году. В коллективе учреждения работают квалифицированные тренеры, двое из которых имеют звание Заслуженного тренера России.

Всего 198 человек достигли спортивных и массовых разрядов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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Спортсмены Химки
06 февраля 2024, 16:09
Подмосковье нарастило производство мороженого почти на 8% за год
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Московская область остается лидером по производству мороженого в России. В 2023 году подмосковные объемы выросли на 7,8% до 102,9 тысячи тонн.

«Мы продемонстрировали впечатляющий результат, сформировав более 60% общего объема мороженого в Центральном федеральном округе и порядка 20% от общероссийского объема», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Таких показателей удалось достичь за счет таких производителей, как: «Чистая линия» в Долгопрудном, «Дмитровский молочный завод», «Фронери Рус» в Жуковском, «ЛАГУНА КОЙЛ» в Люберцах и «Иль Мио Мороженко» в Солнечногорске.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

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Солнечногорск Сельское хозяйство
06 февраля 2024, 16:05
Выставка «Киреево. Проекты мемориальных часовен» открылась в комплексе «Артишок» в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В музейно-выставочном комплексе «Артишок» в Химках открыли выставку уникальных авторских проектов магистрантов Московского архитектурного института «Киреево. Проекты мемориальных часовен». Экспозицию подготовили молодые архитекторы под руководством преподавателей кафедры «Храмовое зодчество».

Участники выставки представят разработки проекта по возведению мемориальных часовен на территории исторической усадьбы Киреево в Химках. Работа экспозиции продлится до 31 марта.

Центром духовной жизни и одной из главных достопримечательностей Киреево был Храм преподобного Сергия Радонежского. Усадьба «Киреево» принадлежала представителям известных дворянских фамилий, таким как Еропкины, Бутурлины, князья Долгорукие и Салтыковы, Верстовские. В девятнадцатом веке она перешла в собственность богатейших купцов и промышленников России, в том числе известных меценатов Мамонтовых.

«Проектированию предшествовали натурные исследования с фрагментарными обмерами территории и изучение уникальных архивных материалов за более чем трехсотлетнюю историю места. Химки - молодой и современный городской округ, на месте которого располагалось множество интересных мест и усадеб. И я надеюсь, что мы увидим еще немало интересных экспозиций, раскрывающих историю муниципалитета», - рассказала муниципальный депутат Наталья Каныгина.

В рамках программы губернатора Андрея Воробьев а «Культура Подмосковья» каждые выходные в музейно-выставочном комплексе «Артишок» проходят мастер-классы, экскурсионные программы, новогодние экспозиции и ярмарки мастеров художественного творчества. Афишу мероприятий можно посмотреть на сайте музея.

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Выставки Химки Музеи
06 февраля 2024, 16:01
Подмосковные ГТС капитально отремонтируют в 2024 году
Пресс-служба Минэкологии МО
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Гидротехнические сооружения в Подмосковье и других регионах реконструируют в 2024 году. Финансирование в размере 1,6 миллиарда рублей выделили в Росводресурсах.

Как рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, до конца текущего года планируется завершить ремонт шести ГТС.

«В прошлом году специалистами министерства по контракту было проверено 225 гидротехнических сооружений, силами Минэкологии осуществлен капитальный ремонт шести плотин. Работа по капитальному ремонту гидротехнических сооружений региона продолжается», - пояснил Фирсов.

В 2024 году Минэкологии планирует завершить капитальный ремонт плотин пруда на реке Ходца и на реке Васса в Богородском, на реке Сетунь в Одинцовском, на ручье без названия в деревне Бережки под Подольском, а также на реке Нара в Серпухове.

Тихон Фирсов подчеркнул, что своевременный капитальный ремонт гидротехнических сооружений - это важная составляющая безопасности жизни граждан.

«Своевременно ремонтируя ГТС, мы заведомо уберегаем наших жителей и ценные экосистемы от возможных катастроф, связанных с затоплениями», - добавил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Одинцово Серпухов Ремонтные работы

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