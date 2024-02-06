Лабораторию для анализа препаратов от астмы построят в Дубне

Главгосстройнадзор Подмосковья выдал разрешение на проведение работ в ОЭЗ «Дубна». Здесь построят лабораторию на пять тысяч квадратных метров, при этом объем инвестиций в проект составит 250 миллионов рублей. Закончить планируется к сентябрю 2024 года.

ПСК «Фарма» - ведущий производитель жизненно важных медицинский препаратов, которые поставляются для лечения бронхолегочных, аутоиммунных и других заболеваний. Лекарства компании поставляют в больницы Подмосковья и других регионов страны. Компания стала победителем в категории «импортозамещение» премии GenerationS Innovation Award в 2023 году.

Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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