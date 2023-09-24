Лаборатория «Сказки. Детям» заработала в Московском областном драмтеатре

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По итогу сезона лучшая сказка войдет в репертуар театра. Для работы в Подмосковье приехали режиссеры из Вологды, Магнитогорска, Москвы и Тольятти. Показы состоятся 24 сентября.

«Этот проект создает дополнительные возможности для развития театрального искусства. Для современных режиссеров это еще один шанс предложить свой спектакль в репертуар театра, познакомиться с коллегами и перенять опыт», - рассказал художественный руководитель театра Михаил Чумаченко.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех культурных событиях в Подмосковье.

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