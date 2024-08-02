Лаборатория по испытанию средств защиты появилась в Пушкинской электросети

Приобрести установку получилось в начале этого года. Все сотрудники лаборатории обучились и были аттестованы.

«Этот лабораторный стенд прошел аккредитацию в Ростехнадзоре. Мы очень рады, что он появился в нашей организации, в нашем городском округе. Лаборатория позволяет испытывать средства индивидуальной защиты, такие как диэлектрические перчатки, диэлектрический инструмент, указатели напряжения, которые способствуют безопасному проведению работ в электроустановках», - прокомментировал начальник электролаборатории Алексей Крекотень.

Отметим, что раньше испытания средств индивидуальной защиты приходилось проводить в других компаниях. Теперь процесс стал проще.

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