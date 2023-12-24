КВН с командами учителей провели в Раменском

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Учителя не только проверяют тетради и задают каверзные вопросы у доски, педагоги еще умеют искрометно шутить. Чем живет современный учитель, о чем мечтает, какие трудности испытывает в работе - именно этим темам были посвящены выступления.

«Педагог, который умеет шутить, правильно шутить, он всегда очень ценится учениками, поэтому я думаю, что современный педагог должен быть веселый, должен быть находчивым и обязательно должен уметь шутить», - отметила временно исполняющий полномочия заместителя главы администрации Раменского городского округа Наталья Асеева.

В остроумии, зажигательных песнях и танцах соревновались четыре команды. Свои таланты педагоги продемонстрировали в трех конкурсах: «Визитка», «Домашнее задание» и «Финал». Главной темой игры стал девиз «Педагог - это призвание».

За преподавателей активно болели школьники и коллеги. Зал пестрил плакатами и взрывался от бурных аплодисментов. Выбрать лучшую команду жюри было не просто. Победу в КВН одержали педагоги школы № 9.

«Это было невероятно, это была неожиданная идея, но я уверен, что мы справились. Много репетировали, мы старались, мы получали наслаждение и от репетиций, и от выступления. Хотелось бы сказать всем организаторам огромное спасибо, болельщики сегодня на высоте!» - поделился впечатлениями представитель команды победителей «ОПГ 5+».