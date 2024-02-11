11 февраля 2024, 12:55

Квиз в честь 225-го юбилея Пушкина провели для волонтеров из Балашихи

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Викторину на знание биографии Александра Пушкина провели для волонтеров из Балашихи. Школьники ответили на множество вопросов в день 225-го юбилея поэта.

По словам специалиста по работе с молодежью Виктории Фирсовой, квиз получился очень интересным, а ребята с легкостью ответили на все вопросы.

«Эти мероприятия важны для нашей современной молодежи, чтобы не забывать культуру России, чтобы развиваться», - рассказала Фирсова.

Напомним, что в 2024 году исполняется 225 лет со дня рождения великого классика русской литературы Александра Пушкина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе.

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Школьники Балашиха
10 февраля 2024, 21:27
Новый корпус школы № 12 в Домодедове достроят к новому учебному году
Телеканал «360»
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Открытие нового корпуса школы № 12 в Домодедове состоится уже в следующем учебном году. Строительство ведется в микрорайоне Пахринский.

На данный момент работы выполнены на 30%. На объекте трудятся более 100 специалистов. С целью ускорения строительства до конца февраля планируется увеличить количество строителей до 150 человек.

«Сейчас идет остекление, утепление фасадов, ведутся монтажные работы, работы по внутренним сетям. Еще раз хочу подчеркнуть, что все работы ведутся согласно графика», - рассказал заместитель главы городского округа Домодедово.

В новом корпусе школы с первого сентября начнут обучение почти 900 учеников.

Строительство нового корпуса является частью программы по развитию образовательной инфраструктуры городского округа Домодедово. Новый корпус школы № 12 не только позволит улучшить условия обучения для детей, но и снимет проблему переполненности в уже действующих учебных заведениях района.

Руководство муниципалитета и строительная компания выражают уверенность в том, что все работы будут завершены в срок, и новый корпус школы откроет свои двери для учеников в ожидаемые сроки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее проверил, как идет строительство новой школы в Павловской Слободе.

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Школы Город Домодедово
10 февраля 2024, 21:25
Жителей коломенского поселка Пески приняли в рамках выездной администрации
Телеканал «360»
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В поселке Пески прошла выездная администрация, целью которой было обсуждение актуальных проблем и вопросов, волнующих местное население. Встреча с представителями местной власти позволила жителям напрямую задать свои вопросы и высказать предложения, не покидая территории населенного пункта.

Среди наиболее острых тем, поднятых жителями, были уборка дорог, благоустройство территории и качество питьевой воды. Выездная администрация Коломны, ставшая уже привычным форматом взаимодействия власти и населения, собрала на этот раз заместителей главы, начальников управлений и представителей ресурсоснабжающих организаций.

Одним из ключевых вопросов стал ремонт дорог, который затронул Наталью Жданову и многих других жителей поселка. Она подняла проблему состояния одной из центральных дорог в Песках, которая представляет собой серьезное испытание для автомобилистов.

Администрация взяла ситуацию на контроль, обещая провести обследование дорожного покрытия весной. В ходе встречи свои обращения озвучили почти 70 человек, и каждый из поднятых вопросов был зафиксирован для последующего рассмотрения и решения.

Такие мероприятия подчеркивают открытость и доступность местной власти для жителей Коломны и прилегающих территорий. Выездная администрация продолжает быть эффективным инструментом в решении текущих задач и улучшении качества жизни населения.

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Коломна Благоустройство ЖКХ
10 февраля 2024, 21:23
Новая школа на две тысячи мест откроется в Котельниках в новом учебном году
Телеканал «360»
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В микрорайоне Парковый активно ведется строительство новой школы, общая площадь которой составит почти 30 тысяч квадратных метров. Учебное заведение сможет вместить около двух тысяч учащихся и начнет работу с первого сентября 2024 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее проверил, как идет строительство новой школы в Павловской Слободе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

На данный момент готовность объекта оценивается в 45 процентов, но подрядчик ускоряет работы благодаря привлечению дополнительной рабочей силы. В настоящее время на строительстве занято 300 специалистов.

На объекте одновременно производятся различные виды работ: монтаж металлоконструкций перекрытия, установка стен из гипсокартона, установка пластиковых окон, устройство кровли, прокладка наружных сетей, отделочные работы в технических помещениях и монтаж системы отопления. Также начался монтаж фасада.

Проект реализуется в рамках государственной программы за счет бюджетных средств. Личный контроль за ходом строительства осуществляет глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин вместе с представителями общественности.

«На сегодня мы видим, что на площадке ведутся работы, сегодня мы посмотрели внутренние работы. Посмотрели как ведутся работы по инженерным сетям», - поделился глава городского округа.

Особое внимание было уделено помещениям, где ведется монтаж индивидуального теплового пункта. Установка систем отопления, горячего водоснабжения и вентиляции выполнена на 95%.

В новой школе предусмотрено 80 основных и 33 специализированных кабинета, актовый зал на 630 мест, столовая, четыре спортзала, библиотека с читальным залом, лаборатории и мастерские. Глава округа поручил начать подбор квалифицированных учителей.

Школа станет первым образовательным учреждением в микрорайоне Парковый. В настоящее время почти 300 детей вынуждены обучаться в школе № 2, расположенной в 20 минутах езды от микрорайона, а до первой и третьей школ добираться еще дольше. Родители и дети с нетерпением ожидают открытия новой школы.

Школы Строительство Котельники
10 февраля 2024, 21:16
Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав встретился с жителями поселка Аничково
Unsplash
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В поселке Аничково прошла важная встреча между главой Лосино-Петровского Сергеем Джеглавом и местными жителями. Основной темой обсуждения стала проблема уборки снега, которая вызвала наибольшее количество жалоб за последние сутки.

Жители настоятельно попросили об очистке основного заезда в поселок и объездной дороги. Кроме того, серьезные нарекания были высказаны в адрес работы управляющих компаний: тротуары чистятся недостаточно хорошо, иногда снег просто сваливается на проезжую часть.

Глава округа пообещал немедленно принять меры для улучшения ситуации и предотвращения подобных случаев в будущем.

Еще одной острой темой стало качество обслуживания общественного транспорта. Сергей Джеглав, который недавно сам испытал сервис, став «тайным пассажиром», подтвердил наличие серьезных проблем и выразил готовность работать над их решением.

«Я с активом Лукино-Варино не только в рамках работы администрации, но и тайным покупателем выезжал в семь утра и видел это все. И прием денег наличными, и перевод по карте, и не убранные, и стоящие в 886-м люди и так далее. Все это мы должны собрать сейчас, всю статистику», - отметил глава городского округа.

Также в ходе встречи обсудили капитальный ремонт канализационной насосной станции. Муниципалитет уже включен в областную Государственную программу на 2024–2025 годы, ведется подготовка технической документации. Работы начнутся после проведения конкурса на выбор подрядчика.

Встреча прошла в новом формате срочного реагирования, когда команда главы выезжает непосредственно к жителям для обсуждения и решения их проблем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил вопросы развития городского округа с главой Раменского.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Лосино-Петровский

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