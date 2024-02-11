Квиз в честь 225-го юбилея Пушкина провели для волонтеров из Балашихи

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По словам специалиста по работе с молодежью Виктории Фирсовой, квиз получился очень интересным, а ребята с легкостью ответили на все вопросы.

«Эти мероприятия важны для нашей современной молодежи, чтобы не забывать культуру России, чтобы развиваться», - рассказала Фирсова.

Напомним, что в 2024 году исполняется 225 лет со дня рождения великого классика русской литературы Александра Пушкина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе.

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