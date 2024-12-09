Квиз ко Дню волонтера провели в молодежном центре Истры

Всего состязания объединили около десяти команд. Игра состояла из разных вопросов и заданий на тему волонтерства, истории и общественной деятельности. Победу одержала команда «Семерка», второе место завоевали ребята из No name и бронзу разделили две группы: «Руки вверх» и «Аврора». Лучшие команды получили грамоты и призы.

Такие мероприятия помогают участникам проверить свои знания и развить командный дух, а также вдохновляют ребят на новые добрые дела.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил активистов накануне Дня волонтера.

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