Квиз для школьников по творчеству Лермонтова прошел в Воскресенске

Участники квиза отвечали на разнообразные вопросы, демонстрируя свои знания и эрудицию. Помимо этого, ребята получили много новой и полезной информации о Лермонтове, его произведениях и вкладе в русскую литературу. Главное, что все участники отметили интересный формат заданий и увлекательность процесса.

Для создания особой атмосферы солисты и творческие коллективы учреждений культуры и школ искусств подготовили музыкальные, танцевальные и поэтические номера. Со сцены звучали стихи Лермонтова и романсы на его произведения, что добавило мероприятию торжественности и вдохновения.

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