Квиз для детей к Международному дню школьных библиотек провели в Подольске

Учащимся шестого класса школы № 21 городского округа Подольск в формате видеолекции рассказали об истории создания первых книг, показали книгохранилища древнего мира, а также они увидели современную типографию и библиотеку будущего.

Кроме того, шестиклассники поучаствовали в интеллектуальном квизе: как библиотекари, они разложили по алфавиту названия произведений русских авторов, разгадали кроссворды на литературную тематику. Ребята помогли и отреставрировать библиотечные издания советского времени.

Напомним, с 1999 года каждый четвертый понедельник октября отмечают Международный день школьных библиотек. В этот день поздравляют работников свыше 38 тысяч библиотек России.

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