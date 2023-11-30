Квитанции за оплату ЖКУ в декабре выпустят досрочно в Подмосковье

Подмосковные абоненты могут выиграть денежный приз, оплачивая счета МосОблЕИРЦ. Чтобы стать участником акции, нужно быть зарегистрированным в личном кабинете и до 31 декабря оплатить счет. Сумма оплаты должна быть не меньше суммы, указанной в графе «Итого к оплате».

Розыгрыш призов состоится в январе 2024 года. Подробнее ознакомиться с условиями акции можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он подчеркнул, что на эти цели выделят более 320 миллиардов рублей, и назвал тему «чувствительной и важной».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».