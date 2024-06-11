11 июня 2024, 10:22

Квест в доисторическом стиле провели в художественной галерее Лобни

Телеканал «360»
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Городская художественная галерея Лобни стала местом проведения квеста и на пару часов превратилась в «пещеру первобытного человека». Под руководством наставника ребята отправились на поиски копий, луков и стрел, сражались с хищниками и узнали много нового о жизни первобытных людей.

Среди участников квеста - ученики школ № 5 и 10, чьи отцы находятся в зоне специальной военной операции, а также воспитанники семейного центра. В свое «племя» они с удовольствием приняли главу города Анну Кротову, с которой встречались не раз.

«Анна Владимировна к нам приезжала, подарки дарила. Мы с ней говорили о том, куда поедем, чем будем заниматься. Красивая и добрая», - говорит воспитанник семейного центра Юра Столяров.

Верные ответы на сложные вопросы квеста ребятам помогли найти педагоги и родители. Тамара Гурикова пришла в галерею с внучкой. Отец девочки недавно погиб на СВО и она очень переживает эту потерю. Занимательный квест немного отвлек Машу от горьких мыслей.

Квест «Как пещера стала галереей» входит в развлекательно-познавательный цикл «Культпоход». Его специально разработали для школьников, которые не уехали из города на каникулы.

«Дети у нас делают открытия, знакомятся с историей хотя бы на таком уровне. Попробовали своими руками первобытные материалы. Не каждый рисунок сделан сейчас углем или сангиной, а они знакомятся с искусством, с его первыми шагами», - отметил директор художественной галереи Константин Буйко.

Навыки пещерной живописи участники квеста освоили быстро. Наскальные рисунки, выполненные углем и глиной, украсили галерею, в которой всегда ждут тех, кто ценит искусство и хочет расширить свой кругозор.

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Чехов
11 июня 2024, 11:36
Станцию водоподготовки построят в деревне Рекино-Кресты до конца года
Главгосстройнадзор МО
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Строительство станции водоподготовки на водозаборном узле № 4 продолжается в деревне Рекино-Кресты городского округа Солнечногорск. Работы проводят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

На данный момент строительная готовность объекта достигла 59%. Рабочие монтируют инженерные сети и благоустраивают территорию. Согласно проекту, на объекте установят станцию очистки с тонкослойным модулем, а также проведут внутриплощадочные и внеплощадочные наружные сети.

Напомним, ВЗУ № 4 обеспечивает водой микрорайоны Рекинцо и Рекинцо-2, Гражданскую, Дзержинского, Баранова, Лесную и другие улицы. Ввод новой станции водоподготовки обеспечит чистой водой около 17 тысяч человек. Завершить строительство объекта планируют до конца года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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Солнечногорск Строительство Нацпроекты
11 июня 2024, 11:28
Экоквест для детей провели в Воскресенске
Светлана Плотникова
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Экологический квест, приуроченный ко Дню эколога и Дню защиты детей провели в Воскресенске. Он прошел на главной площади филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“.

На различных станциях, подготовленных в рамках программы экоквеста, дети пересаживали растения, решали загадки и участвовали в викторине по экологии. Мероприятие на главной площади воскресенского филиала «Уралхима» приурочили ко Дню эколога и Дню защиты детей. Также все ребята смогли поучаствовать в мастер-классе по раскрашиванию кепки.

«Это уже традиционное мероприятие, которое направлено на защиту экологии и окружающей среды. Через него мы стараемся донести до каждого человека, что окружающий мир необходимо оберегать. Для детей подготовлены станции, посвященные именно этому направлению. По итогу мероприятия каждый получит свою уникальную кепку, которую украсит сам», - рассказала заместитель директора по персоналу и социальной политике филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ Яна Агеева.

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Праздники Дети Воскресенск Экология
11 июня 2024, 11:28
Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 13 июня
Медиасток.рф
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Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 13 июня. Местами риски снизятся до первого.

Как рассказали в Подмосковном Комлесхозе,11 июня на большей части территории региона установится третий класс пожарной опасности. При этом в Московском учебно-опытном, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах будет второй, а в Виноградовском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Ногинском, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» - первый.

В среду, 12 июня, в Подмосковье ожидают первый класс пожарной опасности, однако в Егорьевском и Орехово-Зуевском лесничествах спрогнозировали второй, а в Луховицком - третий.

В четверг, 13 июня, на всей территории области установится первый класс пожарной опасности.

В ближайшие дни температура в регионе поднимется до 24 градусов днем и опустится до 16 ночью. Ожидается облачная погода с прояснениями, вероятны дожди.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лесные пожары Погода
11 июня 2024, 11:27
Почти 40 тысяч жителей Подмосковья стали донорами крови с начала года
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Почти 40 тысяч жителей Подмосковья сдали кровь и ее компоненты с начала года. Это необходимо для помощи людям с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, новорожденны с патологиями и пострадавшим в ДТП.

Как рассказал глава Минздрава Подмосковья, количество доноров в этом году увеличилось.

«В Московской области активно развивается донорское движение. Хочется отметить, что большая часть донаций выполняется на безвозмездной основе. Кроме того, в этом году кровь и ее компоненты сдали на 3,6 тысячи человек больше, чем за аналогичный период прошлого года», - сказал он.

Стать донором желающие могут в Московском областном центре крови. Он принимает жителей без выходных с 08:00 до 14:00.

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Здравоохранение

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