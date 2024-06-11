Квест в доисторическом стиле провели в художественной галерее Лобни

Среди участников квеста - ученики школ № 5 и 10, чьи отцы находятся в зоне специальной военной операции, а также воспитанники семейного центра. В свое «племя» они с удовольствием приняли главу города Анну Кротову, с которой встречались не раз.

«Анна Владимировна к нам приезжала, подарки дарила. Мы с ней говорили о том, куда поедем, чем будем заниматься. Красивая и добрая», - говорит воспитанник семейного центра Юра Столяров.

Верные ответы на сложные вопросы квеста ребятам помогли найти педагоги и родители. Тамара Гурикова пришла в галерею с внучкой. Отец девочки недавно погиб на СВО и она очень переживает эту потерю. Занимательный квест немного отвлек Машу от горьких мыслей.

Квест «Как пещера стала галереей» входит в развлекательно-познавательный цикл «Культпоход». Его специально разработали для школьников, которые не уехали из города на каникулы.

«Дети у нас делают открытия, знакомятся с историей хотя бы на таком уровне. Попробовали своими руками первобытные материалы. Не каждый рисунок сделан сейчас углем или сангиной, а они знакомятся с искусством, с его первыми шагами», - отметил директор художественной галереи Константин Буйко.

Навыки пещерной живописи участники квеста освоили быстро. Наскальные рисунки, выполненные углем и глиной, украсили галерею, в которой всегда ждут тех, кто ценит искусство и хочет расширить свой кругозор.

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