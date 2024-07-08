08 июля 2024, 17:03

Квест «Семь+Я» прошел в парке «Кривякино» в Воскресенске

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В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске состоялось торжественное празднование Дня семьи, любви и верности. Активисты и сторонники партии «Единая Россия» организовали квест под названием «Семь+Я» для молодых семей, включая многодетные и семьи ветеранов боевых действий.

На мероприятии также прошли тематические мастер-классы и активности для взрослых и детей. Творческие коллективы порадовали зрителей своими выступлениями, а на концертной программе выступили семьи участников специальной военной операции.

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов поздравил всех с Днем семьи, любви и верности, подчеркнув важность этих ценностей.

Отметим, что мероприятия организовали в рамках партийного проекта «Крепкая семья».

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Праздники Семья Воскресенск
08 июля 2024, 17:33
Более 15 именитых водолыжников России приехали на турнир в Солнечногорск
пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Соревнования среди титулованных воднолыжников провели вблизи деревни Полежайки. Турнир Moscow Region Istra прошел на базе воднолыжного стадиона АВСК «Альфа». В нем участвовали 17 именитых спортсменов в возрастных категориях «21+» и «35+».

Любители скорости и воды приехали из разных регионов России. Выступали в трех дисциплинах: «Слалом за катером», «Прыжки с трамплина за катером» и «Фигурное катание за катером». В дисциплине «Слалом» победили Алиса Шевкунова и Артём Филипенко, в дисциплине «Фигурное катание» - Татьяна Чуракова и Сергей Липатов, а в «Прыжках» - Елизавета Берист и Владимир Рянзин.

«Высокий уровень подготовки на площадке поддерживает интерес участников к ежегодным соревнованиям, а также развивает воднолыжный спорт в России. Возможность проведения такого уровня соревнований появилась благодаря тёплой погоде и уникальному местоположению акватории Истринского водохранилища», - отметила главный судья Марина Мухитова.

Организаторами соревнований стали Федерация воднолыжного спорта Московской области и АВСК «Альфа» при поддержке Министерства спорта Московской области.

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Спортсмены Солнечногорск
08 июля 2024, 17:33
Поврежденные дорожные знаки привели в порядок в 8 округах Подмосковья
Минтранс Подмосковья
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Дорожные знаки обновили еще на восьми подмосковных улицах. Они отремонтировали и заменили выцветшие поврежденные и отсутствующие объекты.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, работы провели на Советской улице в Электрогорске, улице Мира в Мытищах, улице Киово в Лобне, Привокзальной в Серебряных Прудах, Театральной в Серпухове, на 84-м километре Каширского шоссе в деревне Дорожики под Ступиным и на дорогах в деревне Денисиха в Рузе и деревне Вялки в Раменском.

«Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии», - добавили в министерстве.

Подмосковные дороги регулярно обследуют, уделяя особо внимание освещению, светофорам и ограждениям.

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Дороги Ремонтные работы
08 июля 2024, 17:30
Более 150 жителей Мытищ приняли участие в забеге ко Дню семьи
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Четвертый ежегодный забег в честь Дня семьи, любви и верности прошел в Мытищах. Он прошел в лесопарке и собрал более 150 участников.

Гости спортивного праздника наслаждались душевной атмосферой, полевой кухней, разминкой от профессиональных тренеров, музыкой, развлекательной программой, конкурсами и мастер-классами. Главным событием стали легкоатлетические кроссы на дистанциях 1,5 и пять километров. Всех победителей наградили ценными подарками.

Участники могли выбирать бег или ходьбу, при этом ценностью было не время, а хорошее настроение и общение на свежем воздухе. Каждый старался продемонстрировать свои навыки и достичь хороших результатов.

Отметим, что все больше жителей Мытищ присоединяются к спорту и здоровому образу жизни, что делает мероприятия такого рода все более популярными.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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Праздники Спортсмены Мытищи Семья
08 июля 2024, 17:07
Дети из Лобни приняли участие в акции «Письмо солдату»
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Лобня присоединилась к акции «Письмо солдату». Мероприятие прошло во всех детских пришкольных лагерях.

Воспитанники детских пришкольных лагерей написали письмо солдату. Они поддержали бойцов специальной военной операции, поблагодарили за службу, пожелали здоровья и возвращения домой.

«Это мероприятие дает возможность каждому выразить свою благодарность военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий или проходящим службу вдали от своих родных», - отметили организаторы акции.

Напомним, патриотическому воспитанию в Лобне уделяют большое внимание. В школах регулярно проходят акция «Письмо солдату» и уроки мужества.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Школы Лобня Военные Детские лагеря

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