Квест профессий для школьников прошел в Воскресенске

Как сообщила Евгения Савельева, заместитель директора МУ «МЦ „Олимпиец“», этот квест стал уникальной возможностью для учащихся окунуться в мир разнообразных профессий. В ходе мероприятия ребята смогли не только ознакомиться с основными предприятиями округа, но и узнать о специфике профессиональной деятельности на каждом из них.

В квесте приняли участие представители 11 образовательных учреждений округа. Мероприятие разделили на 13 площадок, каждая из которых представляла собой отдельную профессиональную область. Участники квеста перемещались по площадкам, выполняли задания и решали головоломки.

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