Квест и ярмарку проведут на 50-летие парка «Елочки» в Домодедове

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Для гостей подготовили квест-экскурсию по значимым местам парка. Участники познакомятся с историей этого места отдыха, смогут принять участие в игровых программах. На территории будет работать ярмарка изделий ручной работы.

В программе дня выступление ходулистов и выставка, посвященная полувековым воспоминаниям о парке. На протяжении праздника в «Елочках» будет играть духовой оркестр. В завершение программы состоится масштабная акция с загадыванием желания.

Парк «Елочки» основали 1 апреля 1974 года, а для массового посещения его открыли 1 мая 1976-го.

На прошлой неделе фестиваль национальных традиций прошел в селе Спасс под Волоколамском. Гости праздника могли посетить выставку национальных костюмов народов России и стран СНГ, предметов быта и фотографий.

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