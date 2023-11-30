30 ноября 2023, 06:00

Квест для школьников по «Властелину колец» провели на «Олимпиадных школах МФТИ»

Раскин Михаил
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В рамках проекта «Олимпиадные школы МФТИ» состоялся квест для школьников по «Властелину колец». Среди них представители крупных IT-компаний ищут потенциальных работников.

Партнерами Олимпиадных школ являются такие российские бизнес-гиганты, как Сбер и МТС.

Представители компаний проводят для старшеклассников квесты и бизнес-игры, попутно тестируя у ребят определенные навыки. Именно те, которые могут помочь им в дальнейшем на потенциальной стажировке или работе.

«На самом деле, мы решили сделать для ребят мини-профориентацию. Этот квест позволяет примерить на себя различные профессии, которые представлены в IT. И каждая из станций в квесте посвящена реальному направлению работы, которое существует у нас в компании», - рассказала представитель МТС Виктория Лашина.

На квесте ребята решали задачи по физике, но не совсем обычные. Им предложили разобраться с натяжением паутины, в которую угодили хоббиты в книге Джона Толкиена «Две башни». Студенты МФТИ помогали школьникам справиться с задачами.

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Школьники Технологии
30 ноября 2023, 04:00
Подмосковный омбудсмен Фаевская помогла восстановить право на соцуслуги жителю Орехово-Зуева
Фотограф Антон Чернов
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Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла восстановить право на получение социальных услуг жителю Орехово-Зуева. Инвалид-колясочник Василий не мог их получить на дому.

«Василий оказался в трудной жизненной ситуации. Человеку с ограниченными возможностями необходимо регулярно получать требуемые услуги», - заявила Фаевская.

В итоге аппарат омбудсмена связались с комплексным центром соцобслуживания. После этого мужчина заключил договор с учреждением.

Обратиться к уполномоченному можно по телефону: 7 498 602 32 20 или написать на почту upchmo@mosreg.ru.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Орехово-Зуево
30 ноября 2023, 02:00
Движение грузовиков на дороге Старосимферопольское шоссе — Слащево в Подольске ограничат со следующего года
Минтранс Подмосковья
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С 1 января 2024 года на региональной дороге Старосимферопольское шоссе — Слащево в поселке Подольской МИС в Подольске проезд грузовиков весом более пяти тонн ограничат. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Теперь, чтобы проехать от предприятий на улице Академика Горячкина, Симферопольское и Старосимферопольское шоссе, нужно воспользоваться улицами Складской и Промышленной, не въезжая в поселок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Дороги
29 ноября 2023, 19:33
Форум молодежного парламентаризма состоялся в Красногорске
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В Красногорске прошел Форум молодежного парламентаризма. Юные депутаты обсудили планы работы с общественниками, депутатами Госдумы, сенаторами Совета Федерации РФ. В участниками мероприятия встретилась министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

«Московская область - достаточно молодой регион. Более 25% населения у нас - ребята 14-35 лет, это свыше двух миллионов человек. В регионе действуют 67 учреждений по работе с молодежью, 103 волонтерских центра, которые открыты в каждом муниципалитете», - заявила Швелидзе.

По ее словам, в регионе действует массовое движение «Волонтеры Подмосковья», которое поддерживает губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Также в Подмосковье создали платформу volonter.mosreg.ru. На данный момент на ней зарегистрировались свыше 40 тысяч ребят.

Помимо движений в регионе существуют молодежные проекты, например, «Доброе дело». Акцию придумали школьники вместе с блогером Владом Кобяковым. Активисты собрали за полтора года порядка пяти тысяч тон гуманитарной помощи. Также в регионе действуют проекты «Наследники Победы», «Таврида. АРТ», «Медиашкола», «Патриот - это Я» и другие. Также функционирует «Медиашкола».

«В „Медиашколе“ мы учим практике - как написать текст, как сделать крутой брендбук, баннер. И, если по итогам этой работы у кого-то есть желание пойти и стажироваться на телеканал „360“ или поучиться работе с соцсетями, мы предоставляем такую возможность», - добавила министр.

В скором времени в Московской области запустят два новых проекта. Это «Мое будущее. Сила смыслов» и «Мы - Россия». На форуме министр активно общалась с активистами.

«Екатерина Георгийевна, мы хотели бы вас поблагодарить за работу, за помощь нашему движению. Я являюсь руководителем строительного направления регионального штаба Российский студенческих отрядов, и наши активисты очень хотели, чтобы вы приехали в мультиформатное пространство, мы вас очень ждем», - пригласил Абубакр Куранбаев.

В рамках форума прошла сессия «Молодежь, политика, возможности». В ней поучаствовал представитель Мособлдумы Олег Рожнов.

«Молодежный парламентаризм - это форма сотрудничества государственной власти с молодежью. В настоящее время он, с одной стороны, выступает важным инструментом формирования кадрового резерва страны и региона, а с другой - является социальным лифтом для молодого поколения», - рассказал Рожнов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск
29 ноября 2023, 18:53
Пробки на дорогах Подмосковья составили семь баллов вечером 29 ноября
Unsplash
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Загруженность дорог Подмосковья оценили в семь баллов вечером 29 ноября. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Дмитровском, Волоколамском и Каширском шоссе.

Движение также затруднено на Носовихинском, Новорязанском, Пятницком, Минском, Борисовском, Щелковском и Ярославском шоссе. Пробки наблюдаются на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

Водителей призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги

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